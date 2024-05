Pitääkö uimahallissa olla hiljaa?

Uimahallia käytetään lukemattomiin harrastuksiin: yksi opettelee uimaan, toinen kuntoilee, kolmas haluaa palautua työpäivästä. Jokaiselle on uimaradoilla tilaa.

– Vesijuoksua varten on omat radat, ja lisäksi on tällainen "nopeat kuntouimarit" -rata. Jos kokee olevansa hieman nopeampi uimari, sinne voi mennä. Muuten voi mennä minne vain uimaan, johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta Tampereelta kuvailee.

"Jotkut tulevat tänne ikään kuin rauhoittumaan..."

– Nykypäivänä tulee paljon kysymyksiä ja palautetta siitä, pitääkö uimahallin olla rauhallinen tila. Jotkut tulevat tänne ikään kuin rauhoittumaan, ja sitten täällä onkin kova melu: on lapsia, nuorisoa, valmentajat puhaltavat pilleihin ja kilpauimarit uivat, Liimatta sanoo.

"Silloin tällöin tulee palautteita, että kilpauimarit pääsevät 'pehmeämmän veden puolelle'"

– Meille on tullut muutamia palautteita siitä, kun 50 metrin uintirataamme välillä jaetaan väliseinämällä niin, että se on kaksi 25 metrin pätkää. Kilpauimarit harjoittelevat syvässä päässä, ja siellä vesi näyttää tummansiniseltä. Kuntouimarit uivat matalalla puolella, missä vesi näyttää turkoosilta. Silloin tällöin tulee palautteita, että kilpauimarit pääsevät uimaan sinne "pehmeämmän veden puolelle". Käytännössä vesi on ihan samaa, se menee siis väliseinän läpi, Liimatta naurahtaa.