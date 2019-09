Pitäisikö uimahallien sallia burkini ja ovatko miesten "munauikkarit" pakolliset? Hengenpelastusliiton puheenjohtaja jyrähtää: "Uskon ja toivon, että sääntöjä arvioidaan jatkossa tarkkaan"

Miesuimarit törmäävät uimahalleissa usein tuttuun vaatimukseen: ei uimaan uimashortseilla. Monia kismittää, kun lyhytlahkeisten ”munauikkareiden” käyttö on ainoa sallittu vaihtoehto.

– Kaikkia sääntöjä pitää pohtia siitä näkökulmasta, estävätkö ne ihmisiä tulemasta uimahalliin ja oppimasta uimaan. Uimataito on jalo, suomalaisille tärkeä taito, ja myös tärkeä kuntoilumuoto. Uimahalleissa saadaan liikkumaan ihmisiä, jotka eivät muuten liikkuisi mitenkään, Rantala sanoo.

Materiaali ratkaisee

Rantalan mukaan huono tilanne on sellainen, jossa ihminen haluaisi harrastaa esimerkiksi vesijuoksua, mutta kosmeettinen uima-asurajoite hankaloittaa harrastustoimintaa.

– Oleellista pitäisi olla lahkeiden pituuden miettimisen sijaan se, onko uima-asua ylipäätään tarkoitettu uimista varten. On aivan eri asia mennä uimaan uimashortseilla kuin jollain bermudashortseilla, hän huomauttaa.

"Uimahallit täynnä erilaisia kieltokylttejä"

Rantala kertoo huomanneensa, että uimahousut päällä saunominen on lähinnä teini-ikäisten poikien keskuudessa yleinen ilmiö. Samoin esimerkiksi naiset saattavat jättää uimalakin laittamatta ja mennä altaaseen lakattujen hiusten kanssa.

Muutos on mahdollinen



– Uskon ja toivon, että sääntöjä arvioidaan jatkossa tarkkaan. On hyvä, että asiasta on saatu keskustelu käyntiin. Tavoitteena on se, että ihmiset menisivät rohkeasti uimahalleihin esimerkiksi perheen kanssa virkistäytymään ja kehittämään uimataitoaan.