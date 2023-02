Kolumnisti väitti miehen kylpeneen naisten saunassa uimahalleissa – uimahallit kiistävät ja kertovat vaihtoehdoista, joita transsukupuoliselle tarjotaan

Kolumni on julkaistu otsikolla "Mies" saunoi naisten puolella – tervetuloa uusi normaali?, ja sen kirjoittaja Veli-Pekka Kiviharju, väittää hänen ystävänsä sisaren kohdanneen naisten uima-asuun pukeutuneen miehen uimahallin naisten puolen saunassa sekä Järvenpäässä että Hyvinkäällä.

Keski-Uudenmaan julkaisu on saanut paljon keskustelua aikaan myös sosiaalisessa mediassa. Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja Tanja von Knorring kommentoi tilannetta hyvin valitettavaksi ja muistuttaa, että transnainen ei ole mies, vaan nainen.

– Näen tässä vaaleja ennen olevaa liikehdintää, joka kohdistetaan vähemmistöön, mikä on edesvastuutonta. Taustalla on mitä todennäköisemmin translakia vastustaneiden harmi, että laki meni läpi, ja sitä yritetään käyttää nyt vaalisaseena.

Uimahallien ohjeet transsukupuolisille

– Jos transihminen haluaa hyödyntää jompaakumpaa yleistä pukutilaa, niin keskustelemme hänen kanssaan kumpi pukutila olisi sillä hetkellä hänelle paras vaihtoehto, jos esimerkiksi sukupuolen korjaus on vielä kesken, Häkkinen kertoo.

Uimahallissa yleensä täytyy peseytyä ja saunoa ilman uima-asua, mutta on poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi transsukupuolista, jonka sukupuolenkorjausprosessi on vielä kesken.

Esimerkiksi Järvenpäässä on ohjeistettu tällaisia henkilöitä ottamaan käyttöön Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry:n suosittaman käyttöoikeusmerkin. Kyseessä on sinivalkoinen ranneke, joka ilmoittaa muille, että henkilöllä on oikeus saunoa ja peseytyä uima-asu päällään.