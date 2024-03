Saako uimahalliin mennä bikineissä?

Saako uimaan mennä shortseilla? Uimahallien säännöt aiheuttavat toisinaan päänvaivaa. Millainen uima-asu on suotava – saako esimerkiksi bikineissä mennä altaalle?

"Sillä, millaiset uikkarit ovat, ei ole niin väliä"

Aiemmin uimashortsit oli monissa halleissa kielletty. Nyttemmin tilanne on muun muassa Tampereella muuttunut.

– Aiemmin vain taskuttomat uimashortsit sallittiin. Käytännössä nykypäivänä kaikki uimashortsit on sallittu. Olemme nähneet kyllä myös farkkuja, jotka on leikattu polvesta alaspäin. Aika harvoin onneksi sellaisia on, Liimatta naurahtaa.