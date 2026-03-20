Ruotsin suurseurassa kuohuu – kovia väitteitä suomalaisvalmentajan roolista: "En tiedä, miksi noin kirjoitettiin" Bosse Andersson jättää Djurgårdenin. Jani Honkavaara on kiistänyt väitteitä tyytymättömyydestä pelaajahankintoihin. AOP Julkaistu 31 minuuttia sitten Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Ruotsin suurseuroihin lukeutuvassa tukholmalaisessa Djurgårdenissa on ollut kuohuntaa, kun pitkäaikaisen urheilujohtajan Bo "Bosse" Anderssonin lähtö varmistui keskiviikkona. Päävalmentaja Jani Honkavaara on yhdistetty ruotsalaismediassa tiiviisti tapahtuneeseen. Jani Honkavaaran luotsaaman sekä suomalaisten pelaajien Matias Siltasen, Adam Ståhlin, Santeri Haaralan ja Miro Tenhon edustaman Djurgårdenin ympärillä riittää mediahuomiota, kun seuran pitkäaikainen urheilujohtaja Bosse Andersson on ilmoittanut lähdöstään. Andersson on työskennellyt tukholmalaisseuran urheilujohtajana kahteen otteeseen vuosina 1999–2008 ja 2013–2026. Ensimmäisellä stintillään Andersson rakensi kolme mestaruutta 2000-luvun alussa juhlineen joukkueen, toisellaan hän nosti seuran konkurssin partaalta jälleen mestariksi (2019) ja europeleihin. Viime vuosina Djurgården on niittänyt myös taloudellista menestystä onnistuneilla pelaajamyynneillään. Andersson ilmoitti lähdöstään medialle keskiviikkona. Hän kertoi valtavasta paineesta, jota koki viime kaudella, kun Djurgården kärsi loukkaantumissumasta, eikä menestynyt kotimaan sarjassa toivotusti Honkavaaran alaisuudessa. – Minua kohtaan oli paljon painetta. Rakennuksessa, jonka rakentamiseksi on tehty valtavasti työtä, roikkui “Eroa” -banderolleja. Sitä oli kaikkialla. Se oli selvästikin valtavaa kritiikkiä sarjasijoituksesta, ja lopulta minä olen vastuussa, Andersson totesi

mukaan viime vuoden kevään tapahtumista.

Andersson paljasti ilmoittaneensa seurajohdolle tuolloin olevansa valmis lähtemään. Djurgårdenin puheenjohtaja Erik Gozzi pyysi häntä kuitenkin jäämään tehtäväänsä vielä kahden siirtoikkunan ajaksi.

Honkavaara tyrmää väitteen

Nyt Anderssonin lähdöstä on kaivettu sisäpiiritietoja ruotsalaismediassa, ja esiin on nostettu Jani Honkavaaran rooli. Suomalaisluotsin ja Anderssonin välit eivät väitetysti ole olleet erityisen lämpimät.

Expressenin lähteiden mukaan Anderssonin sekä Honkavaaran ja apuvalmentaja Christer Mattiassonin välinen kommunikaatio on ollut puutteellista.

Lisäksi Honkavaara on ollut väitetysti tyytymätön seuran rekrytointeihin, josta Andersson on luonnollisesti ollut vastuussa.

Honkavaara tyrmää tiedot tyytymättömyydestä pelaahankintoihin.

– En tiedä, miksi noin kirjoitettiin. Olemme olleet menestyksekkitä rekrytointiosastolla, ja se on kaikkein vaikeinta jalkapallossa. Olemme myyneet pelaajia ja hankkineet uusia pelaajia. En aio alkaa puhua siitä. Aina voi kehittyä, mutta mielestäni olemme olleet siinä aika hyviä, Honkavaara sanoo Expressenille.

Honkavaara sen sijaan myöntää, ettei hänen ja Anderssonin näkemykset aina ole kohdanneet.

– Se on normaalia, kun haluaa kehittyä. Minä vaadin asioita seuralta, ja Bosse ja minä emme aina ole olleet samaa mieltä kaikesta. Mutta lopulta, jokaisen kokouksen jälkeen, olimme toistemme kanssa yhtä mieltä. Minulla ei ole mitään katumusta tai mitään pahaa sanottavaa hänestä, Honkavaara toteaa.

Ruotsalaisspekulaatioiden mukaan Anderssonin lähtöön on saattanut vaikuttaa myös tämän heikot välit seuran toimitusjohtajan Hampus Frisénin kanssa, josta ainakin Aftonbladet ja Fotbollskanalen ovat aiemmin uutisoineet.

Gozzin mukaan seuran sisällä ei ole kuitenkaan ollut riitelyä.

Anderssonin kerrotaan auttavan Djurgårdenia seuraajansa palkkauksessa.

– On tyhjä tunne siitä, että Bosse lähtee. On todella vaikeaa nähdä tätä seuraa ilman häntä. On mukavaa, kun hän on täällä, ja koittaa vielä aika, kun emme näe häntä niin usein. Hän on aina tervetullut tänne, Honkavaara summaa Expressenille.

Allsvenskanin "suomalaisseuran" kausi Ruotsin pääsarjassa alkaa runsaan kahden viikon kuluttua 6. huhtikuuta vierasottelulla GAISia vastaan.

