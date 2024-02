Suomen vanhin poliisihevonen Laku täytti 20 vuotta – "Mikäli joku päivä ei nappaa työnteko, hän kyllä osoittaa sen"

Laku on tehnyt jo 12-vuotisen uran ratsupoliisissa.

Lakulla riittää edelleen virtaa johtaa poliisihevosten laumaa, mutta vanhempi konstaapeli Ismo Penttilän mukaan hevosen luonne on teroittunut ian myötä.

– Hän on niin sanonusti on ja off. Mikäli joku päivä ei nappaa työnteko, niin hän kyllä osoittaa sen, Penttilä sanoo.