Ruokakuvat eivät aina herätäkään ruokahalua – tanskalaistutkimus paljastaa ratkaisevan seikan

Usein otosten tavoitteena on, että näkemäsi kuva saa sinut haluamaan vaikkapa jonkun pikaruokalaketjun ateriaa. Toisin sanoen kuvat koettavat herättää ruokahalumme.

– Kokeissamme osoitimme, että kun osallistujat näkivät saman ruokakuvan 30 kertaa, he tunsivat olonsa kylläisemmiksi kuin ennen kun olivat nähneet kuvan. Osallistujat, joille kuva näytettiin monta kertaa, valitsivat myös pienempiä annoksia kuin ne, jotka olivat nähneet kuvan kolme kertaa, kun kysyimme heiltä myöhemmin, minkä kokoisen annoksen he haluaisivat, hän kertoo tiedotteessa.

Huijataan aivot tuntemaan olo kylläiseksi

Maallikon korvaan voi kuulostaa oudolta, että osallistujille tuli kylläinen olo ilman, että he söivät mitään. Andersenin mukaan tämä on kuitenkin melko luonnollista. Se, mitä ajattelemme ruoasta, vaikuttaa suuresti ruokahaluumme.

Andersenin mukaan tutkimukset ovat osoittaneet erään asian: jos ihminen tehdään tietoiseksi siitä, on olemassa erivärisiä Jelly Beans -karkkeja ja vaikka he olisivat syöneet punaisia karkkeja niin paljon kuin napa vetää, he haluaisivat silti myös keltaisia. Keltaisia karkkeja haluttaisiin siitäkin huolimatta, että molemmanväriset karkit maistuisivat tismalleen samalta.