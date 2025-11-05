Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoo, millainen on aivoystävällinen aamupala.
Aivojen terveyteen pystytään tutkitusti vaikuttamaan myös ruokavaliovalinnoilla. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kertoi tiistaina Huomenta Suomessa, millainen ruoka ehkäisee parhaiten muistisairauksien puhkeamista.
Laatikaisen tuore teos, Parasta ruokaa aivoille – Ravinto muistisairauksien ehkäisijänä (Kirjapaja 2025), käsittelee muistisairauksien kehittymistä ja ruoka- ja ravintolisävalintojen vaikutusta aivoihin.
Aivoystävällinen ruoka pohjautuu Laatikaisen mukaan hyvin pitkälti suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Ruokavaliosta tulisi siis löytyä muun muassa omega-3-rasvahappoja sisältäviä hyviä rasvoja, joita saa esimerkiksi pähkinöistä ja siemenistä. Myös kasvikset, hedelmät ja marjat ovat terveellisen ruokavalion perusta.
Lue myös: Reijo Laatikainen kertoo keinon ehkäistä muistisairauksia: "Merkittävä vaikutus"
Ravitsemusterapeutin suosittelema aamupala
Jos päättää tehdä ruokaremontin, positiivisia tuloksia voi havaita yllättävänkin nopeasti.