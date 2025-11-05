Jos päättää tehdä ruokaremontin, positiivisia tuloksia voi havaita yllättävänkin nopeasti.

Aivoystävällinen ruoka pohjautuu Laatikaisen mukaan hyvin pitkälti suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Ruokavaliosta tulisi siis löytyä muun muassa omega-3-rasvahappoja sisältäviä hyviä rasvoja, joita saa esimerkiksi pähkinöistä ja siemenistä. Myös kasvikset, hedelmät ja marjat ovat terveellisen ruokavalion perusta.

Laatikaisen tuore teos, Parasta ruokaa aivoille – Ravinto muistisairauksien ehkäisijänä (Kirjapaja 2025), käsittelee muistisairauksien kehittymistä ja ruoka- ja ravintolisävalintojen vaikutusta aivoihin.

– Siinä olisi hyvä olla vaikka saksanpähkinöitä, kenties rypsiöljyä tai oliiviöljyä, esimerkiksi jogurttia tai kaurapuuroa ja sitten marjoja tai hedelmiä. Kenties joku kuitulisä tähän päälle, Laatikainen listasi.