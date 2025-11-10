Huomenta Suomessa keskusteltiin kesäkuussa 2024 suomalaisten raudansaannista. Omat vinkkinsä rautapitoiseen ruokavalioon antoi Pippa Laukka.

Kuten sisätautilääkäri Esa Soppi kesäkuussa 2024 Huomenta Suomessa totesi, raudanpuutetta voisi pitää jo kansantautina.

Miten rautaa sitten voisi saada ruokavalion kautta? Liha ei suinkaan ole ainoa raudan lähde ja kasvissyöjänäkin pärjää, muistutti liikuntatieteen erikoislääkäri ja tv-kasvo Pippa Laukka Huomenta Suomessa.

"Täysjyvätuotteissa puolet enemmän rautaa kuin punaisessa lihassa"

Tärkeintä on Laukan mukaan ruokavalion kokonaisuus.

– Täysjyvätuotteissa on itse asiassa puolet enemmän rautaa kuin punaisessa lihassa. Liha on ihan hyvä raudan lähde ja erityisesti hemiraudan lähde, eli se imeytyy todella hyvin.