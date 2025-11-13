



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Tutkimus paljasti salakavalan sokeri-ilmiön – korostuu erityisesti pienituloisilla Muun muassa sokeripitoisia limuja kulutetaan tutkimuksen mukaan enemmän, kun lämpötila nousee. Shutterstock Julkaistu 13.11.2025 08:14 Wenla Wallin Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ruokavaliossamme. Jo pidempään on tiedetty, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ruoan saatavuuteen ja laatuun. Se voi näkyä korkeina hintoina, puutteina ja ruoan ravintoarvojen heikkenemisenä. Siitä tiedämme kuitenkin vielä vähän, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mitä valitsemme syödä. Tutkijat Cardiffin, Hangzhoun, Southamptonin ja Rhode Islandin yliopistoista lähtivät selvittämään, miten sää ja ilmasto vaikuttavat ruokavalintoihimme. Tutkimusryhmä seurasi kotitalouksien ruokaostosdataa Yhdysvalloissa vuodesta 2004 vuoteen 2019. Tätä dataa verrattiin alueelliseen säädataan, joka sisälsi tietoja myös lämpötiloista ja ilmankosteudesta. Kun lämpötilat nousivat, nousi myös sokerin kulutus, tutkijat huomasivat. Sokeria kulutettiin erityisesti limujen, mehujen ja jäätelöiden muodossa. Tutkimus julkaistiin Nature-tiedejulkaisussa syyskuussa 2025. Lue myös:

Ilmiö näkyy erityisesti pienituloisissa talouksissa

Yhden celsiusasteen nousu lämpötilassa näkyi sokerin kulutuksen lisääntymisenä 0,7 grammalla henkilöä kohden, tutkimuksessa havaittiin.

– Kuumempi sää saa kehon menettämään enemmän vettä, mikä saa ihmiset kaipaamaan nesteytystä ja viilennystä. Monille yhdysvaltalaisille se tarkoittaa kylmien, makeiden tuotteiden, kuten limonadien ja jäätelön, nauttimista, tutkija Pan He Cardiffin yliopistosta kertoo CNN:lle.

Erityisesti tämä ilmiö näkyy pienituloisisissa ja alemman koulutustason suorittaneissa talouksissa. Heikommassa asemassa olevat ryhmät kuluttavat yleensä jo ennestään enemmän sokeria, koska nämä elintarvikkeet ovat usein halvempia ja helpommin saatavilla. Tutkimuksen mukaan he viettävät myös vähemmän aikaa ilmastoiduissa tiloissa.

Tutkijat ennustavat sokerinkulutuksen lisääntyvän jopa kolmella grammalla päivässä vuoteen 2095 mennessä, jos ilmastonmuutosta ei saada hallintaan. Tämä aiheuttaa riskin erityisesti heikompiosaisille.

Liika sokerinkulutus aiheuttaa riskejä terveydelle, altistaen muun muassa ylipainolle, diabetekselle ja sydänsairauksille. Sokeria ei tulisi kuluttaa yli 40 grammaa päivässä, kertoo Ruokavirasto.

Miehistä noin joka viidennellä ja naisilla noin joka kolmannella lisätyn sokerin saanti on suositusta runsaampaa. Sokeri sisältää pelkästään veren sokeripitoisuutta nopeasti kohottavaa hiilihydraattia ja energiaa eikä juuri muita ravintoaineita. Siksi runsas sokerin käyttö pienentää ruokavalion ravintoainetiheyttä ja heikentää ruokavalion laatua, Ruokavirasto kertoo sivuillaan.

Tutkijat toivovat poliittisia keinoja ongelman hallitsemiseksi

Sokerinkulutukseen liittyvät terveysongelmat ovat olleet keskustelunaiheena jo pitkään, mutta asian yhteys ilmastonmuutokseen tekee tilanteesta vakavamman, tutkija He sanoo.

– Poliittiset päättäjät maailmanlaajuisesti saattavat joutua pohtimaan keinoja sokerin kulutuksen hallitsemiseksi osana ilmastonmuutokseen sopeutumista, hän lisää.

Ilmastonmuutoksen todelliset vaikutukset ruokailutottumuksiimme ja sitä kautta terveyteemme ja eriarvoisuuteen ovat edelleen epäselviä. Tutkimusta aiheesta tarvitaan vielä lisää, He sanoo.

