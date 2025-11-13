Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ruokavaliossamme.
Jo pidempään on tiedetty, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ruoan saatavuuteen ja laatuun. Se voi näkyä korkeina hintoina, puutteina ja ruoan ravintoarvojen heikkenemisenä. Siitä tiedämme kuitenkin vielä vähän, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mitä valitsemme syödä.
Tutkijat Cardiffin, Hangzhoun, Southamptonin ja Rhode Islandin yliopistoista lähtivät selvittämään, miten sää ja ilmasto vaikuttavat ruokavalintoihimme.
Tutkimusryhmä seurasi kotitalouksien ruokaostosdataa Yhdysvalloissa vuodesta 2004 vuoteen 2019. Tätä dataa verrattiin alueelliseen säädataan, joka sisälsi tietoja myös lämpötiloista ja ilmankosteudesta.
Kun lämpötilat nousivat, nousi myös sokerin kulutus, tutkijat huomasivat. Sokeria kulutettiin erityisesti limujen, mehujen ja jäätelöiden muodossa.
Tutkimus julkaistiin Nature-tiedejulkaisussa syyskuussa 2025.