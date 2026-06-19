Rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ja formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen kohtasivat toisensa aiemmin toukokuussa Nürburgringin 24 tunnin kilpailun yhteydessä.

Keskustelu kääntyi nopeasti myös ralliin, sillä Verstappen on viime vuosina osoittanut kasvavaa kiinnostusta moottoriurheilun eri lajeja kohtaan.

Ogier päätti tiedustella hollantilaiselta suoraan, voisiko tämän tulevaisuudessa nähdä myös ralliautoilun parissa.

– Mitä teet seuraavaksi, Max Verstappen? Kenties rallia kuten isäsi? Ogier kysyi sosiaalisessa mediassa.

Verstappenin vastaus tuli nopeasti.

– Tuletko opettajakseni? hollantilainen kuittasi hymiön kera.

Verstappenin isä Jos Verstappen siirtyi Formula 1 -uransa jälkeen rallin pariin ja on saavuttanut lajissa myös menestystä. Siksi ajatus Maxin mahdollisesta rallikokeilusta ei ole täysin tuulesta temmattu.

Japanin MM-rallin yhteydessä Ogierilta kysyttiin, olisiko hän valmis toimimaan Verstappenin oppaana rallimaailmassa.

– En tiedä, siitä täytyy keskustella vielä uudelleen. Alun perin kyse oli enemmänkin sellaisesta sosiaalisessa mediassa heitetystä vitsistä. Mutta hän pitää uusista kokemuksista ja tällaisista asioista, Ogier kertoi toimittajille.

Ranskalainen paljasti kaksikon keskustelleen aiheesta myös kasvotusten.

– Juttelimme asiasta nopeasti. Hän on ajanut Fiestaani jo kerran aiemmin, taisi olla viime vuonna. Se ei kuitenkaan tapahtunut parhaassa mahdollisessa paikassa, sillä hän ajoi autolla radalla.