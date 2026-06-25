Näyttelijä Seela Sella kertoo voittaneensa syövän.

Legendaarinen näyttelijä Seela Sella kertoo Iltalehdelle voittaneensa syöpänsä. Sella kertoi huhtikuussa sairastuneensa nielusyöpään.



Näyttelijä sanoo lepäävänsä vielä heinäkuun, mutta nousevansa elokuun alussa lavalle Tampereen Teatterikesässä.



Edellisen kerran hän oli yleisön edessä viime maaliskuussa. Sella joutui perumaan työnsä huhti- ja toukokuulta sairastumisen vuoksi.

Toukokuussa Sella kertoi MTV Uutisille, että sädehoidot ja niiden tuomat sivuvaikutukset vaikuttivat hänen arkeensa monin tavoin. Näyttelijä kertoi tuolloin, että syöminen ja puhuminen oli vaivalloista.

– Äänestäni kuulee, kyllä että se ei ole aivan normaali. Minua yskittää hirveästi ja sädehoito polttaa kaulan ihoa. Tällaisia tylsiä sivuvaikutuksia siis, mutta niille ei nyt voi mitään. En kitise, hän kertoi tuolloin.

89-vuotias näyttelijä kertoi, että ei valita ”turhasta” Hän on puhunut monissa haastatteluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa vanhuudesta ja kannustanut ikätovereitaan elämään täyttä elämää ikääntymisestä huolimatta.

Sella totesi toukokuussa, että syövän selättäminen on hänelle näytön paikka.

– Olen itse aina yrittänyt opettaa vanhuksille, että ei kitistä turhan takia ja, että täytyy olla joku unelma, jota kohti mennään.

Seela Sella on tehnyt pitkän uran niin teatterin lavoilla kuin televisio- ja elokuvarooleissa. Hän valmistui Teatterikoulusta vuonna 1951.