Ranskan kuukausien mittainen poliittinen umpikuja budjetin hyväksymisestä saatiin äänestysten myötä päätökseen.

Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu ja hänen hallituksensa selvisivät maanantai-iltana kahdesta luottamuslauseäänestyksestä.



Ranskan kuukausien mittainen poliittinen umpikuja budjetin hyväksymisestä saatiin äänestysten myötä päätökseen.



Luottamuslauseäänestysten taustalla oli Lecornun kiistanalainen päätös runnoa maan tämän vuoden budjetti läpi parlamentin yli. Hän oli ennen tätä tehnyt budjettiin joitakin myönnytyksiä sosialisteille, jotka vastapalveluksena estivät epäluottamuslauseen hyväksynnän parlamentissa.



Epäluottamusta oli esittänyt sekä laitaoikeisto että vasemmistopuolueet ja vihreät, kun Lecornu oli perjantaina runnonut läpi budjettiesityksensä ilman parlamentin äänestystä kolmannen kerran. Myös kahdella edellisellä kerralla parlamentti äänesti hallituksen luottamuksesta.



Ranskan perustuslain 49. artikla mahdollistaa muun muassa rahoitusta koskevan lakiesityksen hyväksynnän parlamentin ohi pääministerin ja hallituksen päätöksellä, mutta parlamentti voi estää tämän kaatamalla hallituksen luottamuslauseäänestyksessä.



Alijäämän leikkaukseen pyrkivässä budjetissa nostetaan muun muassa joidenkin yritysten verotusta. Sotilasmenoja on tarkoitus lisätä 6,5 miljardia euroa viime vuoteen verrattuna.