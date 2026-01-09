Maksullinen parkkeeraus on yleistynyt isoissa kaupungeissa hurjasti. Kaupungeille arvokkaan tonttimaan pitäminen parkkipaikkoina ei ole järkevää. Samalla pysäköintimaksuilla ohjataan ihmisten käytöstä ja joukkoliikenteen käyttöintoa.
Ilmaista pysäköintiä ei ole olemassakaan, vaan joku taho maksaa sen aina, muistuttaa EasyParkin maajohtaja Sanna Tiilikainen Huomenta Suomessa.
Tiilikaisen mukaan maksullisen pysäköinnin yleistyminen suurissa asutuskeskuksissa on maailmanlaajuinen trendi, joka on nähtävissä Yhdysvalloista Australiaan saakka.
– Kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että kaupunkialue tiivistyy, jolloin maan hinnasta tulee korkeampaa. Kaupunkien pitää tosi tarkasti miettiä, mihin se maa käytetään.
– Toinen asia on se, että maksullinen pysäköinti voidaan nähdä strategisena työkaluna, jolla ohjataan ihmisten liikennekäyttäytymistä, mutta myös ohjataan heitä kohti ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja liikkumiseen, Tiilikainen kertoo.
EasyPark hoitaa pysäköintiin liittyvää maksuliikennettä. Varsinaista pysäköinninvalvontaa se ei tee.
Eri ratkaisut eri paikoissa
Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla maksuton pysäköintitila voi olla jopa houkutus- ja elinvoimatekijä.