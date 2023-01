"Putinin päänsärky pahenee": Ukraina saa Leopardeilla ja Abramseilla kauan vaatimansa länsimaisen panssarinyrkin, jolle kenraali povaa myös ongelmia

Ukraina aloitti raskaiden taistelupanssarivaunujen perään hoilaavan toivekonserttinsa pian Venäjän työnnettyä omat tankkinsa eteenpäin viime vuoden helmikuussa.

Ukrainan panssaripuheiden sävy on ollut vaativa, eivätkä äänenpainot ole sodan edetessä suinkaan laimentuneet.

Viime viikkoina Euroopasta ja Yhdysvalloista on alettu antaa yhä tiiviimmin panssarilausuntoja, joiden tahtiin presidentti Volodymyr Zelenskyin johtaman Ukrainan hallinnon on ollut helpompi nyökytellä hyväksyvästi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz totesi keskiviikkona, että Saksa antaa luvan Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen toimittamiseen Ukrainaan. Saksa itse toimittaa Ukrainalle 14 kappaletta Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuja maan armeijan varastoista.

Muita Saksan valmistamien Leopardien käyttäjiä ovat muun muassa Suomi, Norja, Puola ja Hollanti. Jokainen näistä maista on vähintään tietyin reunaehdoin ilmoittanut olevansa valmis viemään Leopardeja Ukrainan sotaan.

Innokkain Leopardien taisteluihin heittäjä on ollut Puola, joka ehti jo todeta, että lupaa Saksalta vaunujen lähettämiseen pyydetään, mutta tankit lähtevät, vaikkei siunausta heruisikaan.

31 Abramsia rapakon takaa

120-millimetrisellä tykillä ja kahdella konekiväärillä tuhoa kylvävän Leopard 2 -panssarivaunun eri versiot eivät suinkaan ole ainoita raskaan luokan tankkeja, joita Ukrainalle on viime aikoina lupailtu.

Presidentti Joe Biden vahvisti keskiviikkoiltana, että Yhdysvallat lähettää 31 Abrams-panssarivaunua Ukrainaa. Britannia on puolestaan liputtanut Challenger 2 -tankkien viemisen puolesta, kirjoittaa muun muassa The New York Times. Ranska puolestaan "ei sulje pois mahdollisuutta" lähettää Leclerc-tankkejaan Ukrainaan, sanoi maan presidentti Emmanuel Macron.

Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk.) mukaan Suomi valmistelee osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön Leopardien toimittamiseksi Ukrainaan.

Suomi ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt päätöstä siitä, lähetetäänkö Leopardeja Ukrainaan, ja jos lähetetään, kuinka monta.

9:50 Näin Leopardien toimittamisesta Ukrainaan kommentoi Suomen puolustusministeri Savola.

Taistelupanssarivaunujen lähettämisen lisäksi tai sijaan Suomi voisi tukea Ukrainaa esimerkiksi tarjoamalla koulutusta Leopardien käyttöön.

– Teemme myöhemmin päätökset siitä, mikä on se konkreettinen tapa olla tässä (yhteistyössä) mukana. Emme ole menneet yksityiskohtiin aiemminkaan ja yksityiskohtia en voi tässäkään kohtaa avata, koska päätöksiä ei ole tehty.

Savolan mukaan Suomen panos ei voi olla kovin mittava turvallisuustilanteen vuoksi. Suomella on yli 200 Leopard 2 -panssaria.

Venäjän panssarit ovat mokailleen, pärjääkö Ukraina paremmin?

Ukraina on julkisesti todennut odottanut saavansa 100 modernia länsimaista panssarivaunua. Ukrainan asevoimien komentaja Valery Zaluzhny taasen sanoi joulukuussa, että Ukraina tarvitsee 300 tankkia pystyäkseen vastahyökkäykseen.

Ukraina teki syksyn aikana menestyksekkäitä vastahyökkäyksiä sekä Koillis- että Etelä-Ukrainassa Harkovan ja Hersonin alueella. Sen jälkeen rintama on pysynyt pääpiirteittäin paikoillaan.

Tankkien määrä on keskeinen seikka, sillä viimeistään toisen maailmansodan opit kertoivat kenraaleille, että panssarivaunu on laumaeläin, joka viihtyy parhaiten kaltaistensa parissa sekä osana useiden aselajien muodostamaa kokonaisuutta.

Syystä tai toisesta Venäjä ei varsinkaan sodan ensikuukausina näitä oppeja toteuttanut.

Vaikka venäläisten panssarivaunujen haukkumisesta onkin tullut yhden sortin kansanhuvi, näkee panssarijoukkojen everstiluutnantti evp. Olli Dahl ongelman ytimessä olevan se tapa, jolla Kremlin sotilaat ovat tankkejaan käyttäneet.

– Venäjän asevoimat eivät ole noudattaneet omaa doktoriiniaan, joka on kehitetty venäläisten panssarijoukkojen käyttöön, Dahl sanoi viime kesänä MTV Uutisille.

– Vaunujen, saattavan ja suojaavan moottoroidun jalkaväen, pioneerien, tykistön ja ilmavoimien yhteistoimintaa ei ole toteutettu niin kuin pitäisi, Dahl jatkaa.

Keskeinen kysymys on, pystyykö Ukraina käyttämään tulevia panssarivoimiaan paremmin.

Tähän mennessä on saatu lähinnä tipottaista tietoa, kuinka Ukraina on venäläisvalmisteisista tankeista koostuvaa panssariasettaan pystynyt hyödyntämään.

– Länsimaiden Ukrainalle antamat taisteluvaunut edesauttavat Ukrainaa käymään mekanisoitua sotaa, kukistamaan Venäjän armeijan ja vapauttamaan Ukrainan alueita, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tiistaina.

ISW totesi aiemmin, että länsimaiden hitaat ja rajoitetut asetoimitukset Ukrainalle ovat osaltaan estäneet Ukrainaa hyödyntämästä Itä-Ukrainan Bahmutin taistelutilannetta. Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet kuukausien ajan Bahmutin kaupungista, joka on sekä sitonut että kuluttanut runsaasti molempien osapuolien joukkoja.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

5:32 MTV pääsi Leopardin kyytiin – Suomen taistelupanssarivaunut ovat Puolustusvoimien mukaan hyvässä kunnossa.

Tankit eivät ole ihmeaseita

Leopard 2 -panssaria on eri asiantuntija-arvioissa pidetty parempana tankkina kuin venäläisvalmisteisia T-sarjan vaunuja, joihin lukeutuu muun muassa Suomellakin aikanaan käytössä ollut T-72.

– Leopard 2 on väitetysti onnistunein länsimainen taistelupanssarivaunumalli, sanoo Bastian Giegerich ajatushautomo International Institute for Strategic Studiesista (IISS) The New York Timesin mukaan.

Giegerich sanoo myös, että tankkien määrällä on väliä. Jos tankkeja toimitetaan runsaasti, pystyy Ukraina sekä korvaamaan niillä kulutussodan luomia aukkoja että lisäämään iskuvoimaansa.

– Uskotaan, että jotta Leopard 2 -tankeilla olisi mitään merkittävää vaikutusta taisteluihin, niitä pitäisi olla noin 100 kappaletta.

Ihmease Leopard 2 ei ole, vaan se on venäläisten tankkien tapaan tuhottavissa erilaisilla panssaritorjunta-aseilla, kuten ohjuksilla, miinoilla tai toisilla tankeilla.

Esimerkiksi vuonna 2017 saksalaislehti Die Welt uutisoi, että kuusi Turkin käyttämään Leopard 2 -tankkia on tuhoutunut Syyriassa panssarintorjuntaohjusten tulessa.

– Ne jotka sanovat, että "antakaa heille vain ne kirotut tankit!", eivät todennäköisesti ole koskaan nähneet sitä koreografiaa, joka tarvitaan niiden onnistuneeseen käyttöön taistelukentällä, sanoo Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja Mark Hertling.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:24 Panssariasiantuntija esittelee Leopard 2-tankin ja vertaa sitä Venäjän yleiseen T-72-vaunuun.

Koska länsipanssarit Ukrainaan?

Ukrainan tiedustelu väittää Venäjän valmistelevan uutta suurhyökkäystä keväälle.

Kiovassa ei varmastikaan pidettäisi pahana, jos Leopardeilla ja muilla länsivaunuilla varustetut panssarivoimat olisivat iskukykyisiä mahdollisimman pian.

Kenraaliluutnantti Hertling arvioi, että Leopardit voisivat olla taisteluvalmiita "ehkä maaliskuussa".

Ennen kuin Leopardit ampuvat laukaustakaan Ukrainassa, on edessä kuitenkin sotilaiden koulutusta, tankkien kuljetusta ja todennäköisesti myös vaunujen huoltoa.

Raporttien ja lehtitietojen mukaan likikään kaikki varastoissa olevat Leopard 2 -tankit eivät suinkaan ole valmiita taistelutoimiin.

Esimerkiksi Saksan armeijan kirjanpidosta löytyy yli 300 Leopard 2 -tankkia. Näistä noin kaksi kolmesta on "saatavilla", mutta vain noin 130 on toimintakuntoisia, Der Spiegel kirjoittaa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kaupallinen johtaja Lars-Christian Schauman totesi MTV Uutisille äskettäin, ettei muiden maiden vaunujen mahdollinen huono kunto huoleta Suomen Puolustusvoimia.

– Eri maat ovat käyttäneet eri tavalla resursseja niiden ylläpitämiseen ja huoltamiseen. Joillakin mailla voi olla ihan perusteltu syy, miksi lautta (panssarivaunun pohja) tai lautan osa voi olla huonommassa kunnossa.

– Vanhoja Leopardeja käytetään ehkä harjoitusvaunuina, ja varsinaisena päätaisteluaseena toimivat vaunun uudemmat versiot, Schauman sanoo.

"Luvassa on myös nikottelua"

Oli kyse sitten Leopardeista tai Abramseista, tarvitsevat ne runsaasti ammuksia, varaosia ja muuta logistiikkaa. Se, mistä tarvittava määrä näitä raavitaan kasaan, on osin vielä arvoitus.

– Kun panssarivaunu tai sen pieni kriittinen osa hajoaa (mitä tapahtuu) ja kun tarvitaan päivittäistä, viikoittaista ja kuukausittaista ylläpitoa, edellyttetään Ukrainalta myös näihin tehtäviin koulutettuja henkilöitä, kenraali Hertling kirjoittaa Twitterissä.

Vaunujen tehokas käyttö kysyy Hertlingin mukaan tyystin eri luokan valmistelua kuin esimerkiksi olalta laukaistavien Stinger-ohjusten ja HIMARS-raketinheittimien hyödyntäminen.

– Aselajien yhteistoiminta ei ole videopeli. Et voi tiputtaa korkean teknologian laitetta taistelukentälle ja olettaa, että sellaiset sotilaat, joille asejärjestelmä ei ole tuttu, osaavat käyttää ja ylläpitää sitä tai integroida sen osaksi asevoimiaan.

Hertlingin mukaan Ukraina on kuitenkin "todistanut itsensä".

– He ovat sopeutuneet ja se on avain voittoon. Ukrainalaiset sotilaat ovat loistavia ja tunnen monia heistä. Mutta Venäjän epäonnistumiset ovat myös auttaneet Ukrainan näin pitkälle, hän jatkaa.

– Tankit tulevat parantamaan tilannetta, mutta luvassa on myös nikottelua.

Vaikeustasoa korottaa se, että Ukraina on näillä näkymin saamassa vähintään Leopardeja, Abramseja ja Challengereita eli ainakin kolmea erilaista panssarivaunua. Lisäksi sillä on valmiina venäläistä kalustoa.

Useiden eri panssarivaunumallien todennäköinen käyttöönotto lisää Ukrainan sotalogistiikan stressiä.

– En haluaisi olla Ukrainan asevoimien huoltopäällikkö tällä kalustokirjolla, mutta näyttää siltä, että voimasuhteet ovat kesään mennessä kääntymässä hiljalleen ukrainalaisten eduksi, Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoi jakaessaan uutisen, jossa kerrottiin Yhdysvaltain valmistelevan Abrams-tankkeja Ukrainaan lähetettäväksi.

– Putinin päänsärky sen kun pahenee, totesi Toveri samassa yhteydessä. Uudenmaan kokoomus ilmoitti tänään, että kenraalimajuri Toveri on asettunut kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi.