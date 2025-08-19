Kolme pääpointtiä: Tämä yön Ukraina-kokouksesta pitää tietää

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja joukon Euroopan johtajia Washingtonissa maanantaina. Tähän juttuun on koostettu Ukraina-tapaamisen keskeisimmät käänteet.

Johtajat keskustelivat Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainalle tarjottavista turvatakuista sekä siitä, miten Yhdysvallat osallistuisi turvatakuisiin.

Kokoukseen osallistuivat myös presidentti Alexander Stubb, Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

Lue tästä kootusti tapaamisen keskeisimmät käänteet.

Trump soitti Putinille

Trump soitti Venäjän presidentti Vladimir Putinille Zelenskyin ja muiden eurooppalaisten johtajien ollessa vielä Valkoisesta talossa. Asiana oli järjestää tapaaminen Putinille ja Zelenskyille.

40 minuutin puhelun jälkeen osapuolet olivat sitä mieltä, että tapaaminen toteutuu, ja sitä seuraa kolmikantakokous, jossa Putinin ja Zelenskyin kanssa mukana olisi myös Trump.

Viime viikolla Trump tapasi Putinin Alaskassa. Nyt, jopa elokuun loppuun mennessä voi olla mahdollista, että Putin tapaa myös Zelenskyin.

Putinin sitoutuminen on iso kysymysmerkki, viimeksi hänet saatiin Stubbin mukaan houkuteltua mukaan "secondary tariffeilla", eli uhalla Yhdysvaltain tullimaksuista maille, jotka tekevät kauppaa Venäjän kanssa.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan Putin kertoi Trumpille olevansa valmis tapaamaan Zelenskyin.

Ukrainan turvatakuut, tulitauko ja alueluovutukset

Ukrainalle annettavien turvatakuiden työstäminen aloitetaan Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kanssa. Monilta osin konkretia jäi kuitenkin epäselväksi.

Trumpin mukaan päävastuu turvatakuista on Euroopalla Yhdysvaltain koordinoimana. Stubb toivoo, että Yhdysvalloilta on luvassa viikon sisään vähän konkreettisempaa turvatakeista, muodossa tai toisessa. Zelenskyi arvioi, että konkretiaa kuullaan 10 päivän sisällä.

Puheissa oli jo aiemmin julkisuudessa puhutut, sotilasliitto Naton viidennen artiklan kaltaiset turvatakuut. Viidennellä artiklalla viitataan Naton kollektiiviseen puolustukseen, jos johonkin jäsenmaista hyökätään.

Tulitauosta ja alueluovutuksista ei sovittu mitään konkreettista.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tapaamisessa ei keskusteltu Ukrainan mahdollisista alueluovutuksista.

Stubbin rooli neuvotteluissa

Stubb tiedotti sunnuntaina matkustavansa Washingtoniin yhdessä Zelenskyin ja muiden Euroopan johtajien kanssa.

Yhdysvaltalainen Politico-lehti kertoi aikaisemmin, että Euroopan johtajat halusivat lähettää Stubbin neuvotteluihin, jotta hän voisi rauhoittaa Trumpin ja Zelenskyin välistä jännitettä herkällä hetkellä.

Tavoitteena olisi myös vakuuttaa Trump Euroopan johtajien osallistumisesta Ukrainan sodan ratkaisuneuvotteluihin.

Stubbin ja Trumpin ainutlaatuista suhdetta on maalailtu amerikkalaismedioissa jo aikaisemmin. Esimerkiksi The Wall Street Journal otsikoi elokuussa suuren henkilökuvansa Stubbista otsikolla ”Kuinka Suomen golfia rakastava presidentti sai Trumpin kuuntelemaan näkemyksiään Venäjästä”.

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvioi aikaisemmin, että myös Yhdysvalloissa tunnistetaan Stubbin osallistumisen merkitys.

– Stubbista on kirjoitettu täällä merkittävissä julkaisuissa. Eikä vain pelkästään hänen Mar-a-Lagon golfkierroksesta Trumpin kanssa, vaan siitä, kuinka he pitävät yhteyttä ja kuinka ainutlaatuinen tietotaito ja rooli Suomella on meidän historiamme vuoksi, Karppinen kuvailee.

Karppisen mukaan, kuva Stubbista on sellainen, että hänellä on kyky pitää hyvää keskusteluilmapiiriä yllä. Italian pääministeri Giorgia Meloni on hänen mukaansa samanlaisessa roolissa tapaamisessa.

Stubb piti tapaamisen jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi, että maanantaisessa tapaamisessa otettiin kolme askelta eteenpäin Alaskasta.