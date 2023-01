Taistelupanssarit eivät ehdi Ukrainan avuksi ennen kesää eikä pienellä määrällä tee mitään, varoittaa Pekka Toveri

Ukrainalle toimitettavan sotilaallisen avun antamisessa puhe on viime päivinä pyörinyt taistelupanssareiden ympärillä, eikä vähiten siksi, että Ukraina kirjannut ne toivelistansa kärkeen. Erityisen paljon on pohdittu mahdollisuutta lähettää Ukrainaan saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -vaunuja, joita myös Suomella on käytössä.