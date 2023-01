Putin yritti valaa venäläisiin uskoa televisiohaastattelussa – "Kaikki sujuu suunnitelmien mukaan"

Ukraina on vannonut taistelevansa, kunnes viimeinenkin venäläinen sotilas on karkotettu maasta.

Soledaria ympäröivän alueen ukrainalaiskuvernööri sanoi lauantaina, että Ukrainan joukot taistelevat edelleen kaupungista. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan on erittäin epätodennäköistä, että Ukrainan joukot olisivat edelleen asemissa Soledarissa.