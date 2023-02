Video julki: Ukrainalaiset panssarisotilaat aloittivat Leopardien kesyttämisen – "Heillä on jo taistelukokemusta"

Reuters on julkaissut jutun alussa olevan videon, jossa nähdään, miten ukrainalaissotilaat harjoittelevat Leopard 2 -panssarivaunuilla.

Ukraina on pitkään vaatinut käyttöönsä länsimaisia tankkeja. Alkuvuodesta se sai tahtonsa läpi, kun esimerkiksi Saksa, Yhdysvallat ja Britannia lupasivat lähettää panssareita Ukrainan armeijan käyttöön.

Merkittävä osa lahjoitettavista länsivaunuista on Leopard-panssareita, joita myös Puolustusvoimilla on käytössään.

Koulutettavat suoraan etulinjasta

Kuvamateriaali on Puolan Świętoszówista. Isäntämaan sotilaiden lisäksi koulutusta antavat kanadalaiset ja norjalaiset, sanoo Puolan presidentti.

Ukrainalaisjoukkojen mukana on majuri Vadym Khodak Ukrainan armeijan 4. tankkiprikaatista. Hän palasi eläkkeeltä 57-vuotiaana liittyäkseen uudelleen armeijaan.

Khodak uskoo, että koulutuksesta olevat sotilaat oppivat nopeasti, koska heidän taistelukokemuksensa on tuoretta.

– Tällä hetkellä meillä on todella iso pula panssaroiduista ajoneuvoista. Toivon, että kun saamme nämä panssarit etulinjaan, niin ne säästävät sotilaidemme henkiä ja vievät meidät lähemmäs voittoa, Khodak totesi Reutersin mukaan.

Näin Ukraina hyökkää venäläistä panssarikolonnaa vastaan. Video aiheutti voimakasta kritiikkiä venäläismielisten sotakommentaattorien keskuudessa. Ukrainan julkaisema video on helmikuulta 2023.

"Panssarivaunuja ei anneta kuin kivääriä"

Puolustusvoimien entinen komentaja Ari Puheloinen sanoi helmikuun alussa MTV:n Huomenta Suomessa , että onneksi "vähän löysän keskustelun jälkeen on sisäistetty, ettei taistelupanssarivaunujärjestelmiä toimiteta kuten rynnäkkökivääriä".

– Se on järjestelmä, joka vaatii teknistä huoltoa, suojausta, panssarijalkaväkeä muun tyyppisiä kevyempiä panssarivaunuja. On hyvä kun tiedostetaan selvästi, että kun monikansallisesti kootaan tämän kaltainen panssarijoukko, niin se vaatii oman aikansa, Puheloinen totesi.

Puola uskoo pystyvänsä kouluttamaan ukrainalaissotilaita Leopard-taistelupanssarivaunujen käyttäjiksi viidessä viikossa. Normaalisti koulutuksen kesto on 8–10 viikkoa.

– Jos me tehostamme koulutusta, lisäämme kouluttajien määrää ja laitamme heidät työskentelemään viikonloppuisin, voimme kouluttaa viidessä viikossa sellaisia ryhmiä, joilla on kokemusta neuvostotaustaisista panssarivaunuista, 10:nnen panssariprikaatin komentaja, Maciej Banaszynski sanoo.

Mitä panssareilta voidaan odottaa?

Keskeinen kysymys on, millaista menestystä Ukraina pystyy saamaan aikaan todennäköisesti aikaisintaan maalis-huhtikuussa maahan saapuvia länsipanssareilla.

– Länsimaiden Ukrainalle antamat taisteluvaunut edesauttavat Ukrainaa käymään mekanisoitua sotaa, kukistamaan Venäjän armeijan ja vapauttamaan Ukrainan alueita, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).