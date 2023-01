Jarmo Lindberg: Panssarivaunujen antaminen Ukrainalle ei ole niin helppoa – Saksan asennetta saattaa selittää pelko

Aiemmin Britannia on luvannut maalle Challenger 2 -vaunuja.

Esimerkiksi Saksan Leopard-vaunuista ainakin kolmasosa on tämänhetkisten tietojen perusteella huollossa.

Mullistavatko taistelupanssarit sodan kulun?

Saksa saattaa pelätä

Saksa on ollut hyvin epäröivä Leopardien luovuttamisessa Ukrainaan. Ennen Saksan viimeisintä lausuntoa esimerkiksi Puola oli uhannut toimia vaikka omin päin, jos Saksan lupaa ei heltiä.

– Saksan asetelma saattaa olla, että he eivät halua, että Venäjä voittaa eivätkä myöskään, että Ukraina häviää.

– He saattavat kantaa huolta, että jos Ukrainaa aseistetaan niin voimakkaasti, että se saa ylivoimaisen voiton, mitä siitä seuraisi Venäjälle sen jälkeen.

– Matkan varrellahan on aika monta jossittelua. Valtaosa muista maista on kuitenkin sitä mieltä, että annetaan Ukrainalle kaikki mahdollinen apu, jotta he pärjäävät mahdollisimman hyvin taistelussa.