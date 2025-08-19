Stubb sai vuolaita kehuja Trumpilta – poikkeukselliset kuvat julki kulissien takaa

Suomalaispresidentti ei ole koskaan ollut näin suurissa saappaissa kansainvälisen politiikan ytimessä. Presidentin kanslia julkaisi poikkeuksellisen kuvakoosteen.

Suomen presidentin Alexander Stubbin osallistuminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koolle kutsumaan tapaamiseen Washingtoniin oli poikkeuksellista.

Stubb sai tapaamisen yhteydessä Yhdysvaltain presidentiltä kiitosta ja kehuja.

Trump ylisti, että Stubb on tehnyt hienoa työtä ja että kaikki paikalla olevat kunnioittavat häntä.

– Olet tehnyt hienoa työtä, ja halusimme sinut tänne, koska olet henkilö, jota me kaikki kunnioitamme, Trump sanoi.

Tasavallan presidentin kanslia julkaisi poikkeuksellisen kuvakoosteen illasta Washingtonissa. Näet kuvakoosteen kokonaisuudessaan täältä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui Ukrainan rauhaa käsittelevään kokoukseen maanantaina 18. elokuuta 2025 Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa.Riikka Hietajärvi / Suomen Washingtonin-suurlähetystö

"Nuori mies"

Trump kehui 57-vuotiaan presidentin ulkonäköä ja kutsui Stubbia myös myöhemmin tilaisuudessa "nuoreksi mieheksi".

– Näytät paremmalta kuin koskaan ennen kun olen tavannut sinut, Trump sanoi.

Politico-lehden mukaan Trumpin kommentti herättää kysymyksen siitä, kuinka usein Trump ja Stubb oikein tapaavat.

– Stubb on hyvä golfaaja, joten ehkä he tapaavat paljon useammin kuin uskoisi, Politico kirjoittaa.

Sekä Stubb että Trump ovat intohimoisia golfin harrastajia ja heidän tosiaan tiedetään pelanneet yhdessä. Viimeksi kesäkuussa Trump kehui Stubbin golftaitoja vastatessaan Suomen ja Yhdysvaltain suhteita koskevaan kysymykseen.

Stubb ja Trump tulevat hyvin toimeen keskenään.European Commission, Embassy of Ukraine, Attili Filippo, Italian Government

Volodymyr Zelenskyi oli Donald Trumpin isännöimässä kokouksessa.Riikka Hietajärvi / Suomen Washingtonin-suurlähetystö

Volodymyr Zelenskyi ja Alexander Stubb halasivat Washingtonissa.© Press Service Of The President Of Ukraine.YPV.2025

Lämmin halaus

Tasavallan presidentti sai lämpimän vastaanoton myös muista suunnista.

Presidentin kanslia jakoi kuvia, joissa Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi halasivat hymyillen ystävällisissä tunnelmissa. Zelenskyi taputti Stubbia halauksen yhteydessä selkään moneen kertaan.

Alexander Stubbin mukaan Alaskassa otettiin yksi askel eteenpäin ja kaksi taakse, mutta Washingtonissa otettiin kolme askelta eteenpäin.

Kokoukseen osallistuivat Stubbin, Trumpin ja Zelenskyin lisäksi muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.