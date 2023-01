MTV pääsi Leopardin kyytiin: tällainen on noin 60 tonnia painava taistelupanssarivaunu – "Helppo opettaa, operoida ja käyttää"

Tiistaina saksalaislehti Der Spiegel kertoi Saksan liittokansleri Olaf Scholzin antaneen luvan Saksalle sekä muille maille lähettää Leopard-panssarivaunuja Ukrainaan.

Lehden tietojen mukaan Saksan hallitus on hyväksynyt, että Ukrainaan toimitetaan ainakin komppanian verran Leopard 2A6 -panssareita.

Suomen Puolustusvoimilla on tällä hetkellä käytössään vajaat 250 Leopard 2 -taistelupanssarivaunua.

A6-mallin varustukseen kuuluu 120 millin kanuuna, kaksi kappaletta konekivääreitä ja erikoissavunheitinjärjestelmä. 1500 hevosvoiman moottori tuottaa suurimmillaan 70 kilometrin tuntinopeuden ja vaihteisto on automaatinen. Vaunun paino on noin 60 tonnia ja pinta-ala noin 30 neliömetriä.

Panssariprikaatissa Hattulan Parolassa vaunu saa paljon kiitosta luotettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään.

– Se on oikein toimintavarma ja varusmiesystävällinen, mutta myös reserviläisille, ja palkatullekin henkilökunnalle. Helppo opettaa, operoida ja käyttää, sanoo panssarivaunukomppanian varapäällikkö, kapteeni Jussi Loponen, joka tuntee vaunun läpikotaisin.

Yksi Euroopan yleisimmistä vaunuista

Leopardit valmistaa saksalainen Krauss-Maffei Wegmann, joka on myös vaunun alkuperäinen oikeuksien haltija. Mediassa esillä ollut saksalainen Rheinmetall valmistaa vaunun pääaseen eli tykin ja toimittaa siihen lisäksi varaosia ja huoltopalveluita.

Leopard on Euroopassa varsin laajalti käytetty vaunu. Leopard 2 -vaunuja on myyty yli kahteenkymmeneen maahan, joista suurin osa Euroopassa, mutta myös muun muassa Australiaan, Chileen ja Qatariin Euroopan ulkopuollella. Jos vanhemmat tyypit lasketaan, maita on vielä enemmän.

Rheinmetall nousi loppuvuodesta otsikoihin, kun ilmeni, että yhtiön Saksan asevoimille toimittamissa uusissa Puma-rynnäkköpanssarivaunuissa ilmeni merkittäviä teknisiä ongelmia.

Eurooppalaisessa lehdistössä on viime viikkoina herättänyt huomiota myös se, että ainakin Saksan ja Espanjan varastoissa olevien Leopard-vaunujen huono kunto. Mailla on mediatietojen mukaan sadoittain vaunuja, jotka eivät ole taistelukuntoisia ilman mittavaa remonttia. Siksi niitä voitaisiin käyttää lähinnä vain Ukrainan armeijan koulutuksessa, mutta ei millään nopealla aikataululla taistelutoimissa.

Jotta vaunuista olisi Ukrainalle strategista etua sotatoimissa, se tarvitsisi niitä arvioiden mukaan minimissäänkin sata kappaletta, luultavasti paljon enemmän.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos luonnehtii Suomen yhteistyötä Rheinmetallin kanssa hyväksi ja toimivaksi.

– Olemme tehneet vuosikymmeniä yhteistyötä. Ostamme muun muassa varaosia ja Leopardin ammustarvikkeita. Teimme yhteistyötä jo ennen Suomen Leopard-hankintaa. Jos yhtiö ei olisi hyvä, emme tekisi sen kanssa yhteistyötä, kuvailee Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kaupallinen johtaja Lars-Christian Schauman.

Muiden maiden vaunujen mahdollinen huono kunto ei huoleta Suomen Puolustusvoimia.

– Eri maat ovat käyttäneet käyttäneet eri tavalla resursseja niiden ylläpitämiseen ja huoltamiseen. Joillakin mailla voi olla ihan perusteltu syy, miksi lautta (panssarivaunun pohja) tai lautan osa voi olla huonommassa kunnossa. Vanhoja Leopardeja käytetään ehkä harjoitusvaunuina, ja varsinaisena päätaisteluaseena toimivat vaunun uudemmat versiot, Schauman sanoo.

Leopardin laaja levinneisyys on keskeisin syy siihen, miksi Ukrainan asevoimat haluaa niitä. Laaja käyttö helpottaa muun muassa varaosien ja koulutuksen hankintaa.

"Suomen Leopardit hyväkuntoisia"

Suomi on käyttänyt Leopardeja nyt noin kahden vuoskymmenen ajan. Tuona aikana niitä on hankittu useassa erässä käytettyinä Saksasta ja Alankomaista.

Taistelupanssarivaunuina niitä on Puolustusvoimilla tällä hetkellä noin 250 kappaletta. Lisäksi joitakin kymmeniä on muunnettu evakuointi- tai siltapanssareiksi tai on hankittu varaosalähteiksi.

Puolustusvoimat vakuuttaa, että Suomen kaikki Leopardit ovat hyvässä kunnossa ja niitä huolletaan jatkuvasti.

– Huolto lähtee miehistön omista tarkastuksista, joita tehdään päivittäin ja se painottuu käyttäjähuoltoon, eli varusmiehiin tai reserviläisiin. Sen lisäksi kilometriperusteisesti tehdään vielä teknisemmän tason huolto joko meidän halliolosuhteisessa tai sitten strategisen kumppanin toimesta.

Suomen Leopardien ylläpito on ulkoistettu puolustuskonserni Patrian suurimmaksi osaksi omistamalle Millog oy:lle. Puolustusvoimien mukaan Suomen vaunut ovat hyvässä kunnossa ja huoltovarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös varaosavarastot ovat mittavat.

– Kun viimeisimmästä Leopard-kaupasta sovittiin Alankomaiden kanssa vuonna 2014, oleellinen osa kauppaa oli erittäin suuri varaosavaranto. Mukana tuli uusia korjauslaitteita, jolloin meidän huoltokykymme täällä parani. Meillä on olemassa vaunujen järeäkin peruskorjauskyky Suomessa Millogin varikoilla. Vaunu pystytään nostamaan, ja korjaamaan telat, jousitus ja moottori. Jos joku niistä hajoaa, niin meillä on myös vaihtolaitteita. Emme ole sen varassa, että vaunuja täytyisi lähettää pitkälliselle huoltokierrolle Keski-Eurooppaan, Schauman sanoo.

Puolustusvoimien mukaan Suomen puolustusvalmius ei ole riippuvainen mistään yksittäisistä yhtiöistä.

– Emme ole koskaan yhden yhtiön varassa, sillä Leopard-yhteisö on hyvin kansainvälinen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kaupallinen johtaja Schauman sanoo.

Panssariaseen merkitys on joistakin vastakkaisista arvioista huolimatta pysynyt yhä merkittävänä.