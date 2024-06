Ukrainalaissotilaista USA:n Abramsit eivät sovi rintamalle – kenraalilta yhden sanan tyrmäys

Ukrainan Yhdysvalloilta saamissa M1 Abrams -taistelupanssarivaunuissa on useita heikkouksia ja vikoja, jotka merkittävästi hankaloittavat niiden käyttöä Venäjää vastaan.

– Sen panssari ei ole riittävä tähän hetkeen. Se ei suojele miehistöä. Oikeasti, tämä on dronejen sota. Nyt kun panssarivaunu tulee näkyville, he aina yrittävät hyökätä niihin, Joker -kutsumanimeä käyttävä ukrainalaistaistelija sanoi CNN:lle.

Yhdysvallat on tiettävästi antanut Ukrainalle 31 kappaletta Abrams-taistelupanssarivaunuja. Huhtikuun lopulla uutistoimisto AP väitti, että Abrams-vaunut on vedetty eturintamalta drone-uhkan vuoksi. Ukrainalaislähteet myöhemmin kiistivät väitteen.

Ammusongelma

Kaikki Abramsit ovat CNN:n mukaan Ukrainan 47. mekanisoidun prikaatin käytössä. CNN:n haastattelemien sotilaiden mukaan vaunuissa on ollut teknisiä ongelmia. Ukrainalaissotilaat väittävät esimerkiksi, että vaunujen sisälle kerääntyvä kondensaatio voi tuhota tankkien sisällä olevan elektroniikan.

Sotilaat valittivat myös ammusongelmasta, joka on tosin vaivannut koko Ukrainan armeijaa pitkin kuluvaa vuotta. Eniten ongelmia on ollut tykistöllä ja ilmatorjunnalla. Ukrainalaissotilaiden mukaan heillä on Abramseihin vääränlaisia ammuksia.