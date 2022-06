Media: Espanja antamassa Ukrainalle tankkeja, jotka ovat Suomenkin panssarinyrkki – videolla Leopardia valitsemassa ollut upseeri esittelee "55 tonnin murikan"

Suomella yli 200 Leopardia

El Pais -lehden mukaan annettavaksi suunniteltujen tankkien tarkka malli on Leopard 2A4, joita myös Suomen Puolustusvoimilla on käytössään.

Suomella on julkisten tietojen mukaan reilut 200 Leopard 2A4 ja 2A6 -panssarivaunua. 120-millisellä tykillä ja konekivääreillä aseistettua Leopardia voidaan pitää yhtenä saksalaisen aseteollisuuden myyntimenestyksistä, sillä vaunun eri malleja on käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Chilessä, Puolassa ja Turkissa.

Ukraina on läpi sodan pyytänyt raskasta kalustoa, kuten panssarivaunuja, haupitseja ja pitkänkantaman raketinheittimiä. Yleisesti ottaen länsimaat ovat olleet varsin kitsaita näiden aseiden antamisen suhteen, joskin esimerkiksi Yhdysvaltain lahjoittamia haupitseja on nähty Ukrainassa .

Tästä syystä Suomi valitsi Leopardin

– T-72 on 42 tonnia painava vaunu. Se ei ole huono. Se on pieni ja matala profiililtaan. Tämä on tietoisesti suurempi ja tässä on kaksi kertaa enemmän hevosvoimia. Tässä on 1 500 hevosvoiman diesel, jotka pyörittävät tätä 55 tonnin murikkaa, Dahl kertoo.