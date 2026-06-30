Putiniin liitetyn superjahdin liikkeet ovat olleet lähes täysin pimennossa yli kahden vuoden ajan, mutta nyt se on jälleen havaittu.
Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin liitetty ylellinen "superjahti" Graceful on nähty Itämerellä.
Tanskalaismedia DR uutisoi eilen, että jahti ohitti Tanskan. DR on vahvistanut havainnot useiden kansainvälisten meriliikennesivustojen sekä rannalta otettujen valokuvien perusteella.
Jahtia saattoi DR:n mukaan kaksi venäläistä sota-alusta. Lehden mukaan jahdista tehdyt havainnot ovat erikoisia, sillä se on pitänyt AIS‑järjestelmänsä pois päältä elokuusta 2022 lähtien.
Jahti siirrettiin tuolloin takaisin Venäjälle, ja sen liikkeet ovat sen jälkeen olleet pitkälti pimennossa.
Tanskan ja Saksan viranomaiset seurasivat jahtia Itämerellä.
– Puolustusvoimat seuraa rutiininomaisesti aluksia, jotka kulkevat Tanskan salmien ja aluevesien läpi, Tanskan puolustusvoimat sanoi DR:lle.
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