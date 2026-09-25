Ukraina luottaa lopulta saavansa luvan alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia.

Ukraina kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tehneen lopullisen päätöksen Patriot-ohjusten lisensoinnista.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Trump hyväksyy sen, että Ukraina saa alkaa valmistaa ilmatorjuntaohjuksia itse.

Trumpin hallinto on soutanut ja huovannut edestakaisin Patriot-harkinnassaan. Edellisellä kertaa Trump sanoi homman olevan kunnossa heinäkuussa, kunnes pyörsi puheensa. Nyt asian pitäisi olla toisin.



– Tästä asiasta on nyt yksityiskohtainen yhteisymmärrys. Viimeisimmässä tapaamisessamme presidentti Trump vahvisti, että kyllä, hänen lopulliset päätöksensä on tehty. Ukraina tulee saamaan lisenssit valmistaa Patriot-ohjuksia, kommentoi Zelenskyi.

Yhdysvallat ei ole vielä vahvistanut Zelenskyin puheita.

Ei helpotusta heti

Jos Trump ja amerikkalaiset asetehtailijat allekirjoittavat lisenssipaperit, alkaa todellinen työ: Komponenttilogistiikan ja tuotantolinjastojen pystyttämiseen menee aikaa, ja tietotaitoa Patrioteista on vain Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa.

Lähiaikojen venäläistä ohjushyökyä ei ukrainalaisvalmisteisilla Patrioteilla pysäytetä, vaan niitä on saatava kumppaneilta käyttövalmiina.



Valistunut arvio tällä hetkellä on, että kolme neljästä Venäjän ampumasta ballistisesta ohjuksesta pääsee Ukrainan puolustuksen lävitse Patriotien puutteessa.

Suomen presidentti Alexander Stubb antaa Ukrainalle vetoapua ja on pyytänyt monialayrittäjä sallimaan Ukrainan asevoimille Starlink-satellittiyhteyksien käytön Venäjällä ja kaikilla sen Ukrainalta valtaamilla alueilla.