Pelicansin 19-vuotias Eerik Kolehmainen osui jälleen. Nyt lupaus iski kolmannessa erässä voittomaalin.

Pelicansin Eerik Kolehmainen iski eilen uransa ensimmäisen SM-liigamaalin ensimmäisessä pudotuspeliottelussaan. Hän viimeisteli ottelun ensimmäisen osuman Pelicansin haettua 3–1-vierasvoiton JYPistä pudotuspeliavauksessa.

Tänään 19-vuotias hyökkääjälupaus osui jälleen. Pudotuspeleissä tuikkiva lahtelaisyllättäjä niittasi sähäkällä kudilla kotijoukkueelle 3–2-voitto-osuman hyökkäysalueen keskustasta ajassa 44.24.

Kolehmaisen kihauksen jälkeen maaliverkko ei ottelussa enää heilunut. Pelicansin Aidan Dudas ja JYPin Juuso Puustinen tehoilivat matsin pistekärkinä 1+1=2 mieheen.

Pelicans johtaa ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjaa JYPiä vastaan nyt voitoin 2–0. Sarja on lahtelaisille katkolla maanantaina, jolloin seuraava osa kiekkoillaan Jyväskylässä.