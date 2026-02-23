Prinsessa Catherine ja prinssi William edustivat näyttävinä elokuva-alan Bafta-gaalassa. Parille esitettiin punaisella matolla kiperä kysymys.
Walesin prinsessa Catherine ja prinssi William saapuivat sunnuntaina illalla juhlittuun Bafta-gaalaan Lontoossa. Britannian elokuva-akatemian Baftan palkintogaalassa palkittiin elokuva-alan parhaimmistoa.
Lue lisää: One Battle After Another sai parhaan elokuvan Bafta-palkinnon
Britannian kuningaspari saapui gaalaan hyväntuulisena, vaikka hovia on viime aikoina riepotellut kohu ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsorin Epstein-kytköksistä. Hänet pidätettiin tällä viikolla epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä.
Prinsessa Catherinen yllä nähtiin näyttävä iltapuku.IMAGO/FAMOUS/ All Over Press
Myös Catherine ja William ovat ilmaisseet julkisesti huolensa uusimmista Epstein-paljastuksista.
Kuningaspari asteli gaalaan punaisen maton kautta, mutta se oli tuolloin suljettu medialta. Eräs läsnäolija kuitenkin kysyi Catherinelta ja Williamilta: "Onko monarkia vaarassa?". Asiasta kertoo People-lehti.
Kuningaspari ohitti kiperän kysymyksen ja kiirehti gaalaan.
/All Over Press
Williamilla oli yllään viininpunainen samettitakki ja Catherinella samaan sävymaailmaan sopiva pitkä iltapuku.
Pari edusti kyseissä gaalassa yhdessä viimeksi vuonna 2023. Viime vuonna William osallistui gaalaan yksin pahoitellen, ettei hänen vaimonsa voinut osallistua iltaan syöpädiagnoosin ja sen vaatiman hoidon vuoksi.
Pari ei vastannut median kysymyksiin, mutta eräs paikalla ollut henkilö huikkasi heille kysymyksen monarkian tulevaisuudesta.STELLA Pictures