Herttuatar Meghan paljastaa, mitä kuninkaallista sääntöä inhosi: "Se ei ollut osa minua"

Herttuatar Meghanin sarjasta ilmestyi toinen kausi.

Herttuatar Meghanin Netflix-sarjasta With Love, Meghan on hiljattain julkaistu toinen kausi. Sarjassa herttuatar antaa katsojille intiimin katsauksen hänen ja prinssi Harryn perhe-elämään.

Nyt herttuatar yllättää katsojansa sarjaa mainostavassa haastatellussa. Hän kertoo, että tunsi elävänsä epäaitoa elämää kuninkaallisena. Herttuatar myös paljastaa yhden säännön, jota hän inhosi kuninkaallisessa elämässä.

– Minun piti käyttää koko ajan ihonvärisiä sukkahousuja. Se ei ollut osa minua, Meghan sanoo.

Herttuatattaren mukaan se tuntui epäaidolta ja hän lisää, että kun voi pukeutua haluamallaan tavalla, voi myös sanoa haluamiaan asioita ja esiintyä luontevasti.

– Tällä hetkellä en tunne tarvetta todistaa mitään.

With Love, Meghan -sarjassa seurataan Herttuaparin elämää.Copyright © 2025 BACKGRID UK

Kuninkaallisella perheellä tiedetään olevan hyvin tiukkoja pukeutumissääntöjä, joita noudatetaan virallisissa tilaisuuksissa ja tärkeissä tapahtumissa.

Hello-lehden esimerkin mukaan edesmennyt kuningatar Elisabet ei ollut värikkäiden kynsilakkojen ystävä, joten hän määräsi, että vain luonnollisen väriset kynsilakat ovat sallittuja kuninkaallisille.

Toinen tyylisääntö on se, että kuninkaallisilla on aina musta asu mukanaan matkoilla siltä varalta, että joku perheenjäsenistä kuolee. Näin he ovat pukeutuneet asianmukaisesti suruasuun saapuessaan takaisin kotimaahansa.

Säännön tiedetään syntyneen silloin, kun kuningatar Elisabetin isä kuoli vuonna 1952. Silloinen prinsessa Elisabet oli samaan aikaan Keniassa ja kun hän palasi matkaltaan, niin hän joutui odottamaan lentokoneessa niin kauan, kunnes hänelle oli toimitettu musta suruasu.