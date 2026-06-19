Portugalin tähtipelaaja Joao Neves on käynnistänyt kommenteillaan pienoisen kohun.
Neves vastasi joukkueensa ainoasta maalista, kun Portugali pelasi 1–1-tasapelin Kongon tasavaltaa vastaan.
Ottelun jälkeen Cristiano Ronaldon peliesitys nostettiin suurennuslasin alle. 41-vuotiaan supertähden esitys keräsi osakseen laajalti kritiikkiä.
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Asiaa kysyttiin myös joukkuetovereilta. Maalintekijä Joao Neves kommentoi Ronaldon olevan tasa-arvoinen kaikkien muiden joukkueen pelaajien kanssa.
– Tiedämme, mitä Cristiano on tehnyt maajoukkueellemme ja jalkapallolle. Hän on täällä kuin kuka tahansa muukin pelaaja – auttamassa joukkuetta. Hän ei eroa muista, Neves kommentoi A Bolan mukaan.
– Hän pelasi hyvin. Koko joukkue pelasi hyvin. Tämä tasapeli ei lannista meitä, vaan tekee meistä vahvempia, Neves jatkoi.
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Monet jalkapallofanit ovat suivaantuneet Nevesin kommenteista, koska katsoivat tämän vähätelleen Cristiano Ronaldoa sanomalla, että hän ei ole millään tavalla erilainen kuin muut.