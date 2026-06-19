Portugalin tähtipelaaja Joao Neves on käynnistänyt kommenteillaan pienoisen kohun.

Neves vastasi joukkueensa ainoasta maalista, kun Portugali pelasi 1–1-tasapelin Kongon tasavaltaa vastaan.

Ottelun jälkeen Cristiano Ronaldon peliesitys nostettiin suurennuslasin alle. 41-vuotiaan supertähden esitys keräsi osakseen laajalti kritiikkiä.

Asiaa kysyttiin myös joukkuetovereilta. Maalintekijä Joao Neves kommentoi Ronaldon olevan tasa-arvoinen kaikkien muiden joukkueen pelaajien kanssa.

– Tiedämme, mitä Cristiano on tehnyt maajoukkueellemme ja jalkapallolle. Hän on täällä kuin kuka tahansa muukin pelaaja – auttamassa joukkuetta. Hän ei eroa muista, Neves kommentoi A Bolan mukaan.

– Hän pelasi hyvin. Koko joukkue pelasi hyvin. Tämä tasapeli ei lannista meitä, vaan tekee meistä vahvempia, Neves jatkoi.

Monet jalkapallofanit ovat suivaantuneet Nevesin kommenteista, koska katsoivat tämän vähätelleen Cristiano Ronaldoa sanomalla, että hän ei ole millään tavalla erilainen kuin muut.