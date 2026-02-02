Monet pörssisähköllä kotiaan lämmittävät omakotiasukkaat välttävät kalliita tunteja kaikin keinoin. Myös kokkolaisella Robert Wikmanilla konstit ovat monet.
Tänään maanantaina on tehty talven ennätys pörssisähkön hinnassa. Aamulla kallein varttitunti maksoi yli 60 senttiä.
Jo kolmasosa suomalaisista käyttää pörssisähköä ja ainakin sähkölämmittäjät ovat oppineet välttämään kalleimpia tunteja.
Kokkolalainen Robert Wikman laittaa takkaan tulen ennen töihin lähtöä ja jälleen töistä tullessa.
Lisäksi hän säätää ilmalämpöpumpun ja lämminvesivaraajan etäohjauksella halvoille tunneille.
–Tämä on kytkettynä koko ajan wifillä pörssisähkön hintoihin, Wikman kertoo MTV Uutisille.
Myös kamiinapuhallin puhkuu lämpöä asuntoon. Nelilapainen puhallin kierrättää lämmintä ilmaa huoneessa ja auttaa lämmittämään huoneen tasaisemmin.
Markkinoille on tullut runsaasti myös noin kymppitonnin hintaisia kotiakkuja, joihin voi varastoida halpaa pörssisähköä
Wikmania ne eivät ole vakuuttaneet.
– Ne eivät varmaan tienaa itseään takaisin ainakaan minun käytölläni, hän kommentoi.