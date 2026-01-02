Tapaninpäivänä kuolleen muusikko Pate Mustajärven kuva heijastetaan Tammerkosken voimalaitoksen seinään.
Tampereen kaupunki järjestää muistovalaistuksen tapaninpäivänä kuolleen muusikko Pauli ”Pate” Mustajärven muistolle. Mustajärvi oli kuollessaan 69-vuotias.
Tammerkosken voimalaitoksen seinään heijastetaan Harri Hinkan ottama Mustajärven kuva 2.–4. tammikuuta kello 16–00.
– Pauli Mustajärvi oli erottamaton osa tamperelaista kulttuurihistoriaa ja Manserockin tarinaa. Muistovalaistuksen myötä kaupunki kunnioittaa suomirockin legendaa ja hänen elämäntyötään. Tämä tarjoaa myös kaupunkilaisille mahdollisuuden pysähtyä Mustajärven muiston äärelle, toteaa Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen tiedotteessa.
Valaistusta voi ihailla esimerkiksi Koskipuiston rannalta, ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Profilight Oy.