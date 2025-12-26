Pate Mustajärven pitkäaikainen bändikaveri, lauluntekijä Costello Hautamäki on julkaissut muistokirjotuksen Mustajärvestä.
Popedan kitaristi ja lauluntekijä Costello Hautamäki muistelee Suomi-rockin legendaa ja pitkäaikaista bändikaveriaan Pate Mustajärveä Instagram-päivityksessään.
Mustajärvi kuoli tänään tapaninpäivänä 69-vuotiaana. Hän oli Popedan perustajajäsen ja toimi yhtyeen vokalistina 46 vuoden ajan toissa vuoteen asti.
Mustajärvi ehti 1970-luvun lopulta alkaen kiertää yhtyeensä kanssa koko lailla kaikki Suomen keikkapaikat moneen kertaan.
– Pari miljoonaa kilometriä samassa keikkabussissa. Suomirokin suuri ääni on vaiennut, Hautamäki kirjoittaa päivityksessään.
– Laulut jää elämään. Hyvää matkaa, Pauli. Terv. Costi.
Karismaattisena lavahahmona tunnettu Mustajärvi muistetaan erityisesti vahvoista live-esityksistään bändinsä kanssa. Hän korosti olevansa esiintyjä eikä halunnut kutsua itseään muusikoksi.
Veli-Pekka "Costello" Hautamäki on säveltänyt useita Popedan hittejä, kuten kappaleet Kersantti Karoliina, Matkalla Alabamaan ja Kuuma kesä.