Poliisi ei kerro yksityiskohtia toimistaan julkisuuteen.
Helsingin poliisi on nostanut valmiuttaan Australiassa tapahtuneen epäillyn terrori-iskun vuoksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisin ylikomisario Jari Kaikko.
Australian poliisin mukaan isku oli kohdistettu juutalaisyhteisöä vastaan.
Kaikon mukaan kyseessä on poliisin normaali toimenpide, kun maailmalta kantautuu uutisia esimerkiksi terroriteoista.
– Välittömät toimenpiteet on aloitettu varmuuden vuoksi. Poliisilla ei ole tietoa, että mitään vastaavia tapahtumia olisi odotettavissa täällä, Kaikko kertoo.
Poliisi ei jaa julkisuuteen tietoa toimiensa yksityiskohdista. Esimerkiksi Tukholmassa poliisi lisäsi tänään valvontaansa juutalaisiin kohteisiin.
Kaikon mukaan Helsingin poliisin toimet ovat pääsääntöisesti tämänkaltaisia. Helsingissä sijaitsee esimerkiksi Israelin suurlähetystö.
Poliisin valmiuden nostamisesta Helsingissä uutisoi aiemmin muun muassa Yle.
Yli kymmenen kuollutta
Sydneyn suositulla Bondi Beach -rannalla tapahtui tänään epäilty terrori-isku, jossa kuoli ainakin yli kymmenen ihmistä.
Isku on tuomittu laajasti maailmalla.
Presidentti ja (kok.) ovat ilmaisseet tukensa australialaisille.