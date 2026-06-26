Love Island Suomi -ohjelma päättyi jännittävään finaaliin. Henrin ja Sofian parisuhde päättyi kolmen kuukauden seurustelun jälkeen.

Henri ja Sofia pääsivät Love Island Suomi -ohjelman finaaliin, mutta yleisö äänesti voittajaksi Jennin ja Ilmarin.

Sofia ei pitänyt Love Island -villalla ensisilmäyksellään Henriä varteenotettavana sulhasehdokkaana, mutta parin ensimmäinen keskustelu kuitenkin muutti kaiken.

Superfanit äänestivät Henrin ja Sofian pariksi. Rakkautta toisilleen vannonut pari päätti finaalijaksossa jatkaa suhdettaan ohjelman jälkeen.

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Henri ja Sofia paljastavat MTV Uutisten haastattelussa, miten suhde muuttui kuvausten jälkeen ja mitä heille kuuluu nyt, kun kuvauksista on yli puoli vuotta.

– Jatkoimme yhdessä alkuun. Vietimme aluksi hetken Helsingissä ja sitten palasimme kotipaikkakunnillemme. Siitä alkoi yhteinen arki, jota kesti noin kolme kuukautta. Sitten tulimme siihen lopputulokseen, että emme ole niitä oikeita toisillemme kuitenkaan, Henri kommentoi.

– Se ulkomaailma on vain niin erilainen, vaikka sitä voisi kuvitella, ettei se ole niin. Ulkomaailmassa huomasimme, että suhteemme ei vain toiminut, Sofia sanoi.

Eropäätös oli Henrin ja Sofian mukaan yhteinen.

– Kyllä se ehkä enemmän Sofian puolelta tuli, mutta yhteinen se oli. Sanotaanko näin, että Sofia teki aloitteen ja sanoi sen ääneen, Henri sanoo.