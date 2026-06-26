Love Island Suomi -ohjelma päättyi jännittävään finaaliin. Sharp ja Pärnian kertovat, miten heidän suhteelleen kävi kuvausten jälkeen.

Pärnian ja Sharp kilpailivat Love Island Suomi -ohjelman voitosta jännittävässä finaalissa, mutta yleisö äänesti voittajaksi Jennin ja Ilmarin.

Ohjelma kuvattiin viime syksynä Espanjassa ja televisiossa nähdyssä finaalijaksossa rakkautta vannonut pari päätti jatkaa tapailua vielä ulkomaailmassa.

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Pärnian ja Sharp kertoivat MTV Uutisten haastattelussa, mikä on suhteen tilanne nyt. Sharp asuu Ruotsissa ja Pärnian Tallinnassa. Pari kertoo, että etäisyys koitui heidän kohtalokseen.

– Oltiin pari kuukautta kimpassa, kunnes me erottiin. Ehkä se etäisyys oli liikaa. Olemme kuitenkin ystäviä ja kaikki välillämme on tosi hyvin.

– Niin kuin yksi legenda kerran sanoi, niin en kommentoi, Sharp puolestaan totesi.

Videolla Sharp ja Pärnian kertovat, ovatko he jo löytäneet uudet kumppanit vierelleen!

Love Island Suomi -ohjelma kuvataan jälleen tulevana syksynä ja haku tulevalle kaudelle on auki enää ensi viikon ajan!