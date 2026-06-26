Metallimusiikkiin erikoistuneen Tuska-festivaalien yhteydessä rikottiin kuolemaan liittyviä tabuja.

Oletko koskaan pohtinut, millaiset jäähyväiset haluaisit itsellesi järjestää? Toivoisitko lähteväsi kynttilöiden lempeässä valossa vai sähäkästi kitarasoolon saattelemana?

Helsingin Suvilahdessa järjestettävällä metallimusiikin Tuska-festivaaleilla kävijät voivat pysähtyä elämän suurimpien kysymysten äärelle.

Festivaalialueen Kalmanlehdossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella elämästä kuoleman jälkeen ja pohtia omia hautajaisiaan asiantuntijoiden opastuksella. Paikalla neuvomassa ovat niin hautaustoimiston ja Pakanallisen keskuksen edustajat kuin hautakivien valmistajakin.

– Kuolemasta ja omista hautajaisista puhuminen ei tuo sitä kuolemaa yhtään lähemmäksi. Päinvastoin, se saattaa helpottaa ajatusta, muistuttaa hautaustoimisto Mikko Monosen toimitusjohtaja Arto Alho.

Katso, miltä Kalmanlehdossa näytti ja millaisia vaihtoehtoja viimeiselle matkalle löytyy metallimusiikin festivaalin ytimessä.

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