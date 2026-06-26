Jarmo Kekäläisen Buffalo-peliliikkeet jatkuvat.
Buffalo Sabres on hankkinut puolustaja Olen Zellwegerin vaihtokaupassa Anaheim Duckista.
Ducks saa puolestaan hyökkääjä Anton Wahlbergin ja alempien kierrosten varausvuoron.
Sabres-GM Jarmo Kekäläinen pääsee heti neuvottelupöytään, sillä Zellwegerin tulokassopimus loppuu tänä kesänä.
22-vuotias kanadalaispakki on pelannut NHL:ää kolmella kaudella. Hän iski päättyneellä sesongilla Ducksissa 76 otteluun 7+15=22 tehopistettä.
Kesken viime kauden Buffalossa GM:n tehtävät perinyt Kekäläinen on laittanut tuulemaan viime päivinä. Alkuviikolla kärkipuolustaja Bowen Byram kaupattiin Chicagoon ja tähtihyökkääjä Alex Tuchille näytettiin ovea. Tuch solmi diilin Washingtoniin.