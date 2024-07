Sonja Aiello paljastaa treenaamisen menneen överiksi: "Todella ulkonäkökeskeinen laji"

Entinen fitnessurheilija ja sosiaalisen median vaikuttaja Sonja Aiello vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa. Moni on hakenut tietoa Aiellon fitnessajoista. Hän on aiemmin osallistunut bikini fitness -kilpailuihin.

– Fakta on se, että tuo on todella ulkonäkökeskeinen laji. Olen itse huomannut, että nykyään lähden sen hyvän olon kautta. Ylitän itseni joka kerta ja se on sellaista sisäistä. Ulkonäkö on vain plussaa.