Tämä uniongelma voi lisätä riskiä Alzheimerin tautiin

Uni on terveyden kannalta merkityksellistä monella tapaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan huonot unet voivat lisätä myös Alzheimerin taudin riskiä.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan sillä, miten nukut, on merkitystä. Jos et nukkuessasi koe tarpeeksi unen tiettyjä vaiheita, Alzheimerin tautiin yhdistettyjen aivojen osien heikentyminen voi vauhdittua. Alzheimerin tauti on hitaasti etenevä muistisairaus, joka yleistyy iän myötä.

Journal of Clinical Sleep Medicine -julkaisussa esitellystä tutkimuksesta uutisoi muun muassa CNN.

"Voi edistää aivojen surkastumista"

270 osallistujaa tarkastelleen tutkimuksen mukaan puutteet hidasaalto- ja REM-unessa vaikuttavat kutistavan niitä aivojen osia, joissa tiedetään näkyvän aikaiset merkit kognitiivisesta heikentymisestä ja Alzheimerin taudista.

– Tuloksemme tarjoavat alustavaa näyttöä siitä, että neuroaktiivisuuden väheneminen unen aikana voi edistää aivojen surkastumista, mikä saattaa lisätä Alzheimerin taudin riskiä, sanoo tutkimusta johtanut Gawon Cho Yalen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta American Academy of Sleep Medicinelle.

Uniliiton mukaan syvä uni on tärkeintä unta. Sen aikana solun energiavarstot täyttyvät ja valveen aikaista rasitusta korjataan. Myös aivojen energiavarastot täyttyvät ja valveen aikana kertyneet kuona-aineet poistuvat aivoista.

REM-unen aikana aivot puolestaan prosessoivat tunteita ja muistoja sekä imevät uutta tietoa itseensä.

CNN:n mukaan syvään uneen vaivutaan usein nopeasti nukahtamisen jälkeen, mutta REM-uni ilmenee vasta lähempänä aamua. Niinpä myöhään nukkumaan menevällä ja aikaisin heräävällä on riskinä se, ettei aikaa molemmille vaiheille ole tarpeeksi.

Mitä enemmän ihminen nukkuu, sitä enemmän REM-unta ja syvää unta hän saa. Unta pitää kuitenkin saada keskeytyksettä ja säännöllisesti.

Tanskalaistutkimus tukee havaintoa

Aiemmin kerroimme tanskalaistutkimuksesta, jonka mukaan valvominen, alkoholi ja jotkin unilääkkeet lyhentävät syvän unen vaihetta, mikä tarkoittaa, että aivojen "viemäröinti" eli glymfaattinen järjestelmä ei toimi kunnolla. Tämä altistaa tietyille sairauksille.

– Meillä on useita aivorappeumasairauksia, kuten Alzheimerin tauti, joissa kertyy aivoihin jätettä. Heikentynyt puhdistusfunktio voisi olla yhteinen nimittäjä usealle ikääntymiseen liittyvälle aivosairaudelle, tutkimuksessa mukana ollut HUSin ylilääkäri ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tuomas Lilius totesi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Pidä huoli hyvistä yöunista

Hyvät unet varmistaakseen omasta unihygieniasta kannattaa pitää huoli.

Pidä kiinni hyvistä iltarutiineista, älä syö liikaa liian myöhään ja mene joka ilta samoihin aikoihin nukkumaan.

Älypuhelinta ei kannata enää sängyssä käyttää. Hiljattaisen tutkimuksen mukaan puhelimen räpläily ennen nukkumaanmenoa johtaa huonolaatuiseen ja riittämättömään uneen, tekipä puhelimella sitten mitä hyvänsä.

Nouse aamulla samoihin aikoihin ylös joka aamu.

