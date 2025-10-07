Jos viime päivät ovat menneet sängyssä kieriessä ja unta odotellessa, voi syy piillä taivalla. Täysikuu mollottaa taivaalla tiistaina 7.10.

Tiettyyn aikaan kuusta unen päästä kiinni saaminen voi olla erityisen vaikeaa: moni nimittäin kokee nukkuvansa täydenkuun aikaan huonommin kuin muutoin.

Ajatus ei ole täysin tuulesta temmattu. Esimerkiksi vuonna 2021 Science Advances -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan ihmiset menevät nukkumaan myöhemmin ja nukkuvat vähemmän täysikuuta edeltävinä öinä.

Tutkimuksessa havaittiin, että koehenkilöt valvoivat pitempään ja nukkuivat lyhempiä yöunia täysikuuta edeltävien 3–5 vuorokauden aikana. Tämä havaittiin sekä kaupunkiympäristössä että yhteisöissä, joissa oli hyvin vähän tai ei lainkaan sähkövaloja, mutta yhteys oli voimakkaampi sähköttömissä kylissä.

Yöuni lyhentyi tutkimuksen mukaan 20–90 minuuttia, ja unen viivästyminen oli keskimäärin 30–80 minuuttia.

Tutkijoiden mahdollinen selitys ilmiölle on valon lisääntyminen ennen täysikuuta. Täysikuun aikana kuun koko valoisa puoli näkyy Maahan.

Yllä olevalla videolla THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen ottaa kantaa vuoden 2021 tutkimukseen. Onko täysikuulla merkitystä unien kannalta?