HIFK on jättisuosikki SM-liigan mestariksi – näin Ville Peltonen reagoi polttavaan väitteeseen

Kun aikakelaa kääntää kymmenen kuukautta taaksepäin, Helsingin IFK oli hyvin negatiivisella tavalla esillä. Puhuttiin kriisistä, puitiin sitä, että kuka johtohenkilö saa jatkaa ja mikä kenenkin asema on.

HIFK sukelsi. Se kärsi karulla tavalla tehottomuudesta.

– Hapuilimme. Halusimme ikään kuin omistaa koko pelin ja ohjata täysin sen virtausta. Maltti jäi matkalle. Vaikka halua riitti, niin pelissä oli koko ajan pientä viivettä. Iso juttu on kuitenkin se, että niin hyökkäyspeliin kuin ylivoimaan tarvitaan tempoa. Maalinedusta on myös sellainen, missä haluamme olla vahvoja. Nuo elementit jäivät silloin vajaiksi, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen palaa MTV Urheilun haastattelussa viime syksyyn ja sen tarjoamiin oppeihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

HIFK paransi hiljalleen ja suunta muuttui. Kaikki näytti enemmän kuin lupaavalta, kun HIFK pisti sarjan kovimman mestarisuosikin Tapparan ahtaalle välieräsarjan ensimmäisessä ja toisessa koitoksessa.

Tappara heräsi ja iski. Erityisesti ylivoimalla.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Peltonen puhui jo välieräsarjan jälkeen siitä, miten HIFK jäi erikoistilanteissa jälkeen.

Mikä avuksi? Puhelin käteen.

Sisään muun muassa sellaiset nimet kuten Jori Lehterä, Joni Ikonen, Petteri Lindbohm ja Leo Komarov. Nelikosta Lehterä johti viime kaudella SM-liigan ylivoimaisesti vaarallisinta ylivoimaviisikkoa Tapparassa. Ikonen taas paukutti hurjan määrän maaleja Pelicansin ylivoimassa. Lindbohm ja Komarov tuovat taas santapaperiosaamista muun muassa alivoiman puolelle.

– Iso tavoite on se, että erikoistilannepeli kääntyy meidän puolellemme. Prosessi on jo nyt aika hyvässä jamassa. On kuitenkin selvää, että SM-liigassa tasakentällisin pelatessa erot jäävät aika pieniksi. Silloin tarvittavat lisämaalit pitää kaivaa erikoistilanteiden puolelta, Peltonen myöntää.

Kapellimestaria ja liimapelaajia

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

HIFK:n kesän nimekkäin hankinta oli Jori Lehterä, 35, joka voitti keväällä Suomen mestaruuden Tapparan paidassa. Hän on yhä ja edelleen SM-liigan kirkkain tähti.

Maestro ja kapellimestari, joka viitoittaa tietä.

– On tärkeää myös muille pelaajille, että joukkueesta löytyy esimerkin näyttäjiä ja tuollaista kokemusta, mitä hänellä on. Jorissa yhdistyy tieto ja taito. Ikään kuin mennään jo vähän taiteen puolelle. Koutsina on hieno nähdä, miten hän hinaa arjessa vaatimustason korkealle. Olen ollut hyvin mielessäni siitä, miten meidän yhteinen taipaleemme on lähtenyt liikenteeseen. Töitä on vielä paljon jäljellä, Peltonen sanoo Lehterästä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Lehterän ohessa HIFK:n toinen nimekäs hankinta on maailmanmestari ja olympiavoittaja Leo Komarov, 36. Moni suomalainen kiekkoseuraaja muistaa hänet nimenomaan maajoukkueesta, jossa hän on ehtinyt kunnostautua monissa eri merkeissä.

Komarov ei kaihda ahtaisiin rakoihin menoa. Tai keinoja, joilla hän horjuttaa vastustajien henkistä kanttia.

– "Leksa" on todella monipuolinen pelaaja. Hän osaa pelata erittäin taitavien kavereiden rinnalla. Hän pystyy edistämään peliä ja hän tuo karheutta sekä positiivista, hurttia huumoria meidän päivittäiseen toimintaamme. Koen, että Leksa on niin sanotusti "liimapelaaja".

– Uskon, että hänestä on meille paljon hyötyä. Haluan haastaa häntä pelaamaan vahvasti. Niin, että häneltä nähdään kypsää hyökkäyspeliä, missä hän pysyy vahvasti kiekossa. Hän on ammattilainen, joka haluaa jättää oman jälkensä tähän meidän juttuumme, Peltonen puhuu Komarovista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Päivänselvä tavoite

Kesällä merkittävästi vahvistunut HIFK on jättisuosikki SM-liigan mestariksi. Se iskee saumaan, jossa kahden edelliskauden mestari Tappara on murroksen äärellä.

Peltonen suhtautuu hyvin tyynesti mestarisuosikin väitteeseen.

– Joskus odotukset ansaitaan, joskus ei ja joskus ne tulevat maineen kautta. Itse koen, että suhtaudumme parhaalla tavalla odotuksiin niin, että elämme hetkessä. Se on tärkeä taito. Siihen tarvitaan kurinalaisuutta ja sopivaa avoimuutta. On ihan turha kurkistella liikaa eteenpäin tai varsinkaan taaksepäin. Uskomme siihen, että juuri tämä hetki on se tärkein hetki.

– Voimme nyt työntää bussin liikkeelle ja kun teemme sen yhdessä, vauhti vain kiihtyy. Meillä on erittäin hyvähenkinen joukkue, jolla on paljon nälkää. Uskon vahvasti siihen, että pystymme pitämään päämme viileinä ja teemme kovasti töitä sen eteen, että ansaitsemme jossain vaiheessa jotain hyvää, Peltonen vastaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Peltosen mukaan mestaruus on HIFK:n ainoa tavoite.

– Tässä seurassa odotukset ikään kuin peritään arvojen lisäksi. Kyllä joukkue ymmärtää, että mitä me tavoittelemme. Haluamme olla kauden lopuksi mestareita, mutta niin haluaa moni muukin. Vastustajat ovat erittäin kovia ja pelit tulevat olemaan tiukkoja. Eteen tulee varmasti hetkiä, joihin emme pysty etukäteen varautumaan. Silloin pitää osata reagoida ja nojata tuohon mainittuun mentaliteettiin, eli hetkessä elämiseen. Sen kautta pystymme tekemään oikeita ratkaisuja juuri oikeilla hetkillä, Peltonen pohtii.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mitä HIFK on parhaimmillaan? Mitä teistä silloin näkyy?

– Haluamme olla rohkea joukkue, joka hyökkää ja puolustaa nopeasti. Ja niin, että ennakointi on vahvasti läsnä. Haluamme olla vahvoja laitojen lähellä ja maalinedustalla. Olemme sitkeä joukkue ja olemme osoittaneet sen jo aiemmin. Tärkeää on se, että olemme omia itseämme ja kunnioitamme sitä taitoa, mitä meillä on. Niiden meidän omien vahvuuksiemme kautta saamme kuitenkin parasta irti, Peltonen linjaa.