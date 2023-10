SM-liigassa jyllää vastustamaton mylly – isot nimet Rikard Grönborgista Jori Lehterään ja Pasi Nurmiseen saaneet näpeilleen

Peli näyttää kaiken. Pidän edelleen kiinni kaksi käsin tuosta pian jo 20 vuotta vanhasta muotoilustani, peli näyttää kaiken. Niin se on. Peli mahdollistaa paitsi totta kai näkemään kaukalotodellisuuteen myös vilkaisemaan jopa SM-liigaseurojen toimistojen tilaan ja itse SM-liigaankin kattojärjestönä.

Tutustuttuani enemmän tai vähemmän kaikkiin maailman johtaviin jääkiekkoliigoihin juurikin pelin kautta tohdin sanoa, että SM-liiga on niiden joukossa aivan oma lukunsa. Hyvässä ja pahassa. Missään muualla itse tuote, peli, ei ole niin tasalaatuista kaikkea määräävää, mitä se on kotoisessa Liigassamme.

Kiitos ja moitteet edellä mainitusta menee ennen muuta huippuluokan valmentajillemme läpi vuosikymmenten. Tähän on tultu. SM-liiga on maailman valmentajakeskeisin sarja. Se, millaiseksi SM-liiga on muovautunut loistavien valmentajien ja upeiden pelaajien toimesta, näkyy aivan kaikessa.

Tohdin käyttää SM-liigan yhteydessä rajua symbolista käsitettä: helvetinkone. Helvetinkone jauhaa vuodesta toiseen vääjäämättömin seurauksin pääsarjassa niin jäällä kuin johtoportaissa.

Katsotaan, mitä SM-liigan helvetinkone on aiheuttanut tässä kuluvan syksyn mittaan käsillä olevan sesongin alun 2023-2024 tiimoilta. Tarjolla on myös huomioihin liittyvää videomateriaalia.

SM-liigan helvetinkone…

… on pakottanut KalPan ja TPS:n luopumaan nopeasta kiekkokontrollilätkästä, koska se ei toimi SM-liigassa. Vastustajien puolustuspelinopeus lyö aina ennen pitkään sen laudalta. Nyt KalPa ja TPS sinnittelivät melkein lokakuun loppuun asti – kunnes koutsit Petri Karjalainen ja Tommi Miettinen nostivat kätensä pystyyn. Oli ammattivirheet Karjalaiselta ja Miettiseltä lähteä haihatellen valmentamaan joukkueitaan.

1:33 SM-liigassa nähtiin raivokas aikalisä – Siim Liivik seurasi vierestä TPS-valmentaja Tommi Miettisen huutoa.

… on kertonut nopeasti sarjan ykköstähti Jori Lehterälle, miten paljon helpompi on pelata ja loistaa maaseudun joukkueessa Tampereella kuin Stadissa. Toki Lehterän vaikeuksia lisää se, ettei hänelle ole löytynyt asianmukaisia ketjukavereita eikä Ville Peltosen pelikirjakaan ole Jussi Tapolan pelikirjan tasoa. Kaikkineen on käynyt ilmi, ettei HIFK ole suosikki voittamaan mestaruutta, vaikka niin kauden alla laajalti aprikoitiin. HIFK on vain haastaja.

0:34 Näyte Jori Lehterän pelaamisesta – HIFK:n tähtisentterin paukut loppuvat yllättävän nopeasti.

… on näyttänyt Antti Pennaselle jälkikäteen, ettei SM-liigassa voi peluuttaa pystysuuntaa kuten hän Ilveksessä 2022-2023 teki. Nyt Ilveksellä kulkee, kun pelaamisessa on mukana kaikki rytmit. Viime kausi on tahra Ilveksen koko historiassa monella tapaa. Homma ei pysynyt toimitusjohtaja Risto Jalon ja urheilujohtaja Timo Koskelan hallussa. Jouko Myrrän korvaaminen päävalmentajan paikalta Pennaselta ei mennyt ollenkaan taiteen sääntöjen mukaan. Sentään nyt Pennanen on korjannut oman kurssinsa ja osansa. Myrrän saappaita hän ei onnistunut täyttämään vuosi sitten.

5:57 Antti Pennanen ja Oula Palve peilaavat Ilveksen menestyksekkääseen historiaan: "Haluan sanoittaa, ettei siitä tule taakkaa."

… on paaluttanut jälleen kerran sen, että varmin konsti on pelata mahdollisimman täysimääräistä Meidän peliä, jos mielii pärjätä jopa yli odotusten. Tätä alleviivaavat sekä Jere Härkälän Ässien että Risto Dufvan Sportin otteet kaukalossa. Ei haittaa, vaikka pelaajat olisivat enimmäkseen vierasmaalaisia kuten Sportissa. On universaali joukkuepallopeliasia, että pelaaja nauttii hyökkäyspelaamisesta niin, että pelaamisessa on tolkku mukana ja syöttöketju voi jatkua ennakoidulla tavalla lavasta lapaan. Sportin ruotsalaisilta pelaajilta voisi hakea todistuksia siitä, miten typerästi jääkiekkoa Ruotsissa pelataan enemmän pelaajien kuin valmentajien komennossa.

5:16 Ässät on yllättänyt kaikki Liigassa – mitä menestyksen takaa löytyy, päävalmentaja Jere Härkälä?

… on saanut Tapparan meritoituneen päävalmentaja Rikard Grönborgin kasvojen ilmeen kiristymään. No, itse hän antoi tamperelaisten pelitapaedun pois CHL:ssä siten, että Euroopan paras seurajoukkue putosi sijalta yksi sijalle 18. Peli ja Grönborgin kiristyvä olemus osoittavat, ettei kosmopoliittivalmentaja sittenkään tiennyt, ei hän voinut edes kuvitella, mitä ja mikä oikeasti SM-liiga on. Ilmankos Tapparaa pelaa, joutuu pelaamaan ottelu ottelulta enemmän ja enemmän kuten Tappara ennen pelasi. Grönborgin kaavailemat pelitapamuutokset eivät ole toimineet. Ensin laahasi Tapparan pelin virtaus ja maaliodottama, nyt on tuloskin alkanut olla yhtä kenttätapahtumien kanssa eli tappiollinen. Grönborgilla on oikeastaan enää myönnettävänään se, ettei Tappara voi olla maailman ainoa pääsarjajoukkue, joka ei pelaa trapia ollenkaan. Toki SM-liigan taso pakottaa Tapparaa parantamaan huomattavasti myös pelinrakentelunsa rakenteitaan.

3:08 Liigaviikko: SM-liigan sarjataulukko hämää – Tapparan syytä olla "äärimmäisen huolestunut".

… on pitänyt urheilujohtaja Kalle Sahlstedtin Lukossa edelleen yllä sitä dilemmaa, mikä organisaatiossa on joukkueen pelitavan suhde siihen perinteeseen, jonka mestarivalmentaja Pekka Virta seuralle loi. Lukon ailahtelu johtuu siitä, ettei sen peli- ja sitä mukaa seuraidentiteetti ole vieläkään selkeä.

… on muistuttanut raadollisella SaiPaa siitä, ettei sen olemistapa meinaa riittää SM-liigapaikan pitämiseksi. SaiPa seurana näyttää matemaattiselta yhtälöltä, jossa pelaajat ovat parempia kuin valmentajat ovat parempia kuin seurajohto.

2:41 SM-liigapomon lausunto nosti kysymyksiä, onko osa liigaseuroista todella taloudellisessa ahdingossa? – "Olemme ahtaalla"

… on näpäyttänyt edelliset kaudet KooKoossa upeasti valmentanutta Olli Saloa siitä, että pelitapa pitää laittaa kuntoon välittömästi kauden alusta asti. Ei auta mitkään selitykset. Ei edes korona, joka taisi jyllätä sesongin alussa joukkueen piirissä. Salo saattaa jäädä päävalmentajien tuolileikissä ilman tuolia. Tuntuu oudolta, että Salo olisi ollut niiden pöhköjä puhuneiden valmentajien joukossa sesongin alla, jotka julistivat käsittämättömyyksiä siitä, miten suomalaista jääkiekkoilua pitää alkavalla kaudella kehittää ja edistää. Perättäisin sanoin: SM-liigajoukkueen päävalmentajan tehtävä ei ole mikään muu kuin vain ja ainoastaan saada oma joukkue voittavaan iskuun. Pelin nopeammasta kääntämisestä voidaan puhua pehmoisia valmentajien jossain kuppikunnissa saunanlauteilla kesällä, mutta elokuussa täytyy laittaa oman joukkueen peli kuosiin.

5:00 Olli Salo antoi turhautumisensa näkyä – onnitteli Lukko voitosta, ennen kuin "alkoi paasata".

… on vetänyt vessanpöntöstä alas Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäen esikuntineen siltä osin, kun Oulussa lähdettiin muuttamaan ja edistämään joukkueen pelitapaa kaiken maailman nopeuttamisen ja repivien pitkien syöttöjen ja kenttätasapainon rikkomisen ja tolppa-trapin ja liki jatkuvan prässin suuntaan. Nuo kotkotukset ovat nyt juurittu pois, kun Kärppienkin pitää pelata: voitosta!

0:15 Oulussa räväköitä huutoja – Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sai maistaa omansa.

… on muistuttanut Pelicansin pääomistaja Pasi Nurmista siitä, ettei laadukasta pelaamista ja aiempien kausien menestystä voi tuosta noin vain sittenkään pitää yllä ja uusintaa rahalla ja kalliilla pelaajahankinnoilla. Nurmisen ja päävalmentaja Tommi Niemelän, hehän ovat kumpikin entisiä maalivahteja, suurin hutikuti taitaa sijaita lahtelaisten maalivahtiosastolla.

4:52 Tommi Niemelä pureutuu Pelicansin surkeaan syksyyn ja kommentoi lehtiväitteitä.

… osoittanut tylysti toteen sen, että HPK:n puheenjohtaja Jyrki Louhen suorastaan maaninen usko yhtäältä omaan kaikkivoipaisuuteensa ja toisaalta sitä seuranneeseen vimmaansa palkata seuran aivan kaikkiin avaintehtäviin – urheilujohtajaksi, jääkiekkojohtajaksi, päävalmentajaksi, toimitusjohtajaksi – kokemattomia noviiseja, on ajanut seuran todellisen kriisin partaalle hetkellä, jolloin SM-liiga avataan putoamiselle keväällä 2025. Louhi alkoi operoida siinä maailmassa, jossa SM-liiga oli suljettu sarja. Nyt kun SM-liigan olosuhde muuttuu kilpailullisemmaksi, jää nähtäväksi, miten Louhi reagoi, vai reagoiko ollenkaan. Toki pitää muistaa, että seuran edellinen toimitusjohtaja ja urheilujohtaja olivat jo aloittamassa tätä käsillä olevaa jyrkkää alamäkeä.

… on vihjannut vastaan sanomattomasti Olli Jokiselle, että vaikka hän kuinka kunnianhimoisesti ja paikoin hienosti yrittää valmentaa Jukureiden pelitapaa vastahankaan suhteessa SM-liigassa vallitsevaan pelidoktriiniin, vaikeuksia ilmenee heti, kun vastustajien valmennustiimeillä alkaa olla aikaa ja energiaa enemmän skoutata vastustajaa, myös Jukureita. Alle kymmenisen peliä siinä meni, kun iso osa Jokisen eväistä oli vastustajien vastapelisuunnitelmilla syöty. Vastustajan siniviivan tuntumassa odottanut hieman seisova hyökkääjien rintama odottamassa pakeilta puolipitkiä syöttöjä toi kourallisen upeita voittoja, kunnes se tiedettiin ja otettiin pois.

0:31 Kivikasvoinen Olli Jokinen tuimana lehdistötilaisuudessa: "Vastaas puhelimeen välissä."

… on näyttämässä, että vielä konkarivalmentaja Jukka Rautakorvellakin on sanansa sanottavana. JYP pelaa melko täysimääräistä Meidän peliä, jossa on sopivasti varianssia ikään kuin kulloisenkin vastustajan varalle. Tapparan pelinrakentelun Rautakorpi esikuntineen oli arvioinut aivan oikein hieman ailahtelevaksi – ja niinpä JYP prässäsikin kirvesrinnoilta tilan ja ajan pois. Hyvällä tavalla oireellista on sekin, että taitopuolustajat Sami Niku ja Teemu Eronen viihtyvät ja pelaavat rennon hyvin JYPIssä, jota on aiemmin moitittu Rautakorven "ankeuttamaksi" joukkueeksi. Onko Rautakorpi luonut nahkaansa? Siltä hieman vaikuttaa.

… on ojentamassa hullunkurisesti SM-liigaa itseäänkin. Puheenjohtaja Heikki Hiltunen on saanut tuta, ettei Liigaa voi uppiniskaisesti pitää suljettuna sarjana. Hiltunen esikuntineen teki virheen, kun se hieman kuin vastoin lakia ilmoitti, ettei SM-liiga ota uusia lisenssihakemuksia vastaan. Muun muassa siihen saumaan iski Kiekko-Espoo. Hiltusen ja kumppaneiden ei auttanut kuin perääntyä ja kääriä hihat. Haiskahtaa vahvasti siltä, että Kiekko-Espoo pelaa SM-liigassa 2024-2025 alkaen. Myös Jokerit tekee paluuta tahollaan Liigan parrasvaloihin. Helvetinkone ajanee SM-liigan ajan oloon A- ja B-sarjaksi, 16 joukkueella sitä ei voida pelata, koska laatupelaajia ei riitä 15 seuran sarjaankaan.

4:30 Heikki Hiltunen SM-liigan avaamisesta: "Halu uudistaa ja mennä eteenpäin suomalaisessa jääkiekossa."