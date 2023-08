SM-liigayllättäjä Pelicans teki kesällä jättihankintoja – toimitusjohtaja paljastaa nyt totuuden pelaajabudjetin roimasta kasvusta

– On totta kai hienoa tehdä historiallisia juttuja, mutta nyt rima on entistä korkeammalla, Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen sanoo MTV Urheilulle.

Hankinnat ja roima kasvu

Merkittävä kysymys pinnalla

Pelicansin liiketoiminnan kaikista suurin haaste liittyy sen toimintaympäristöön. Vaikka seura on pyrkinyt kehittämään nykyistä kotipyhättöään Isku Areenaa, se on jäänyt auttamatta kehityksessä jälkeen.

– Meillä taitaa olla pienin halli koko Liigassa. Se taas tarkoittaa sitä, että infran kautta konvertoitava liikevaihto on ihan eri tasolla kuin mitä se on esimerkiksi Tampereella, Pelicans-pomo Pöyhönen myöntää.

– Menemme siinä koko ajan eteenpäin. Isoin ongelma on tietenkin raha, mikä pitäisi löytää jostain. Mutta joku päätös tähän on saatava. 50 vuotta on miehelle hyvä ikä, mutta tällaisessa rakennuksessa se tarkoittaa sitä, että korjausvelkaa on syntynyt aika lailla vuosien varrella. Halli alkaa olla tiensä päässä, Pöyhönen sanoo Isku Areenan ytimestä.