Mestarivalmentaja päästi SM-liigajoukkueen näpeistään – "Ei enää palaveerata suljetuin ovin"

1. Pelicans saa homman ojennukseen maajoukkuetauon aikana ja Tommi Niemelä nostaa joukkueen vielä kuuden parhaan joukkoon runkosarjassa.

Sihvonen: Väite ei pidä paikkaansa. Olen nähnyt Pelicansilta niin erilaisia pelisuunnitelmia, että ihan hirvittää. Tommi Niemelä on lyönyt yli muutosvalmentamisensa. Hän on paniikissa, tai sekaisin. Myös eräiden pelaajien sitoutumisessa on puutteita. Myös seuran puolella on sen verran turbulenssia, että on hyvä, jos Pelicans yltää kymmenen sakkiin runkosarjassa.

Hultin: Ei. Yhteinen tie on kehityksen osalta noussut pystyyn. Potkujen välttämistä voidaan pitää yllätyksenä. Pelicansilla on taloudellisesti, viestinnällisesti ja urheilullisesti all in tällä kaudella. Paine menestymiseen on niin kova, että umpisolmun purkaminen olisi tullut tarpeeseen jo aiemmin. Kaikki kommervenkit tuntuvat jo testatuilta. Kohuepisodi sai kliimaksinsa maajoukkuetaukoa edeltäneenä lauantaina, kun Niemelä löi Ryan Laschin poppareille. Valmentaja tietysti päättää, mutta on selvää, että lihavalla palkkapussilla pelaavan ykköstähden kanssa olisi syytä saada asiat selvitettyä dialogin keinoin.

2. Tapparan tuloksenteko on uhmannut vastajännäreitä syksyn aikana. Pudotusta tulee vuodenvaihteen molemmin puolin, juna hypähti jo raiteiltaan muutaman tappion merkeissä.

Sihvonen: Olen hieman eri mieltä väitteen kanssa. Tappara parantaa, on jo parantanut. Se pelaa peli peliltä suomalaisemmin. Ensin tulivat prässiin ne suomalaiset h1, h2, h3 -periaatteet, sitten lisättiin kiekkokontrollia ja viisikon tiiveyttä - suomalaisittain. Vielä kun purkavat sen totaaliprässin vaateen, on peli otettu liki kokonaan pois päävalmentaja Rikard Grönbogilta ja Tappara on valmis voittamaan "oikein" jo vuodenvaihteen molemmin puolin.

Hultin: Ongelmat ovat alkaneet heijastua Rikard Grönborgin käytöksessä. Kokenut valmentaja on alkanut kasvavasti puhua otteluiden jälkeen tuomaritoiminnasta. Kyllä, aihettakin on ollut, mutta en voi välttyä ajatukselta, että ruotsalaiskoutsi käyttää sosiaalista pelisilmäänsä kääntääkseen huomiota pois Tapparan pelillisistä ongelmista, toki samalla turhautumistaan aidosti purkaen. Väitteeseen tarttuakseni: riippuu hieman siitä, mitä pudotuksella tarkoitetaan. Peli näyttää kyllä toisteisuudessaan parantuvan. Grönborg on tuonut omat elementtinsä, joita Tappara rekrytoinnin yhteydessä on tietysti toivonutkin, mutta näyttää myös siltä, että pientä taka-askelta on havaittavissa, siis kohti mediaania Liiga-peluutusta. Puhtaasti sijoituksesta puhuttaessa pientä putoamista voi hyvinkin tulla. Ilves on potentiaalisin runkosarjan voittaja, etenkin Adam Clendeningin sisääntulon ja maalivahtikaksikon piristymismerkkien jälkeen.

3. Ville Peltosen HIFK on viimeinkin todellinen mestarikandidaatti.

SIhvonen: Ei ole! HIFK on jonkinlainen mestarikandidaatti, ei mikään todellinen mestarikandidaatti. Syy on siinä, että Ville Peltonen osaa Meidän pelin valmentamisen vain otsikkotasolla. Hän ei hallitse nyansseja ja erityisyyksiä, joilla tehdä eroa vastustajiin. HIFK pelaa liian mekaanisesti ja yksitoikkoisesti. Siitä puuttuu ikään kuin sykevälin vaihtelua siten, että samalla rakenne pitäisi.

Hultin: No tätä onkin odotettu! Kyllä IFK kolmen potentiaalisimman joukossa on, mutta ehkä juuri se kolmas. Vaikka pisteitä on tullut tasaisesti, ei Peltosen nippu ole säkenöinyt odotetulla tavalla. Loukkaantumisten taakse ei ole tarpeen mennä, sillä nimimiehiä on riittänyt. Kristian Vesalainen ja Luke Martin ovat ottaneet roolia syksyllä. Viime vuosien perisynti on ollut, ettei HIFK:lta ole löytynyt kahta maalivahtia kevään kynnyksellä. Nyt tilanne on toinen: ykkösveskari Roope Taponen on saanut todellisen kirittäjän, kun veteraanikoppari Niko Hovinen on käyttänyt muutamat mahdollisuutensa väkevästi. Taposen on kuitenkin kilpailutilanteen kiristyessä nostettava nyt tasoaan.

4. Koko kiekko-Suomi oli valmis potkimaan Lauri Marjamäen ulos viime kauden jälkeen. Kärppien siunaama jatkosopimus ja luotto ovat osoitus siitä, ettei valmentajan vaihtaminen ole aina paras vaihtoehto.

SIhvonen: Kyse ei ole yleisperiaatteesta, että auttaako valmentajan potkut vai jatkosopimus vai jokin muu. Kyse on siitä, että Marjamäki esikuntineen osasi muuttaa pelitapaansa hiljalleen kauden alun mittaan. Kärpät lakkasi pelaamasta nopeasti pystyyn, rikkomasta kenttätasapainoa ja viljelemästä joka kerta lapsellista tolppa-trapia. Eli kyse tästä eritystapauksesta, joka saattaa olla oikea veto. Varmaa se ei vieläkään ole.

Hultin: Vielä ei ole aika heiluttaa kärppälippua Oulun kaduilla. Vuosien rämpiminen vaatii jatkuvuutta ja luottamuksen uudelleenrakentamista Kärpät-yhteisön ja joukkueen välillä, se ei ole entisellään vielä varovaisen positiivisen ensikolmanneksen jälkeen. Marjamäki-mittarit kävivät Rotuaarilla alkusyksystä jo helakan punaisella. Päävalmentajahahmossa on mielenkiintoinen kiekkokultuurillinen ristiriita: sama mies on tuonut mestaruuksia, mutta nyt hän on ollut paikoitellen persona non grata. Pelillisiin ongelmiin vedoten oikeutetusti. Valmentajan vaihtaminen ei aina ole järkevää, mutta ei seuraa voi neronleimauksestakaan pitkäjänteisyydessään kehua, sillä monivuotinen jatkosopimus oli yllättävä, seuraa painavasti sitova veto.

5. JYPin kärkiyksilöt Turkulainen, Gardiner ja Niku ovat nousseet kirkkaaseen valokeilaan. JYP ei kuitenkaan elä täysin tästä kolmikosta, vaan vanha mestari Rautakorpi on saanut ryhmän näppeihinsä.

Sihvonen: Kyllä siellä Rauta-Jukan joukkueessa on nyt hieman uutta ilmettä. Siellä saa tehdä jopa virheitä. Virhesuman jälkeen ei enää palaveerata vieraspelin jälkeen suljetuin pukukopin ovin 45 minuuttia. Vaan jos halon väitettä vastaan hiuksia, JYP ei olekaan enää Rautakorven näpeissä, tiukassa otteessa, vaan pelaajilla on myös happea ja tilaa hengittää siinä päävalmentajan avoimemmalla kämmenellä. No, viidellä viittä vastaan JYPin on vielä parannettava, nimittäin ylivoimasuoni saattaa jossain kohtaa mennä tukkoon.

Hultin: Ensin kiinni väitteen ensimmäiseen osaan: JYP todellakin elää täysin tästä kolmikosta. Henkilökohtaisten liitokelien takana ongelmia jo poreilee. Ykkössentteriksi povattu Giorgio Estephan pistettiin kiertoon, eikä Nikulle kiekolliseksi tueksi budjetoitu Teemu Eronen ole onnistunut. Tilanne Rautakorven ja joukkueen välillä näyttää muuttuneen enemmänkin päävalmentajan osalta viime syksyiseen verrattuna. Rautakorpi on puhunut, kuinka JYP-nippu on "kuin eri joukkue" kuin vuosi sitten, mutta olisiko niin, että vanha konkari, Suomen mestaruudenkin voittanut tekijä on löytänyt itsestään vielä suoranaisen artistien valmentajan?

6. SM-liigasyksyn aikana kahden pelaajan raiskaussyytteet tulivat julkisuuteen. Toisesta on annettu tuomio. Tapausten luoma keskustelu tervehdyttää jääkiekkokulttuuria.

Sihvonen: Kyllä se tervehdyttää! Heitän, että ensi kesänä osataan jo elää ihmisiksi paremmin. On hyvä, että keskustellaan raiskaustapauksista. Samoin kuin se oli hyvä, että siitä Tarmo Reunasen "Mestis-homottelusta" nousi kohu. Enää SM-liigassa ei kaukalossa homotella, se on varmaa se.

Hultin: On tervetullutta, että äärimmäistapausten pienenä positiivisena lieveilmiönä aletaan askeleittain vaatimaan muutosta asenteisiin myös jääkiekkokuplan sisältä käsin. Tervehdyttämistä riittää yhteiskunnan kaikilla pinnoilla, sillä Severi Lahtisen tuomion yhteydessä järkyttävä osa somekeskustelusta keskittyi uhrin syyllistämiseen.