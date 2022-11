Onko SM-liigajätin villi valmentajaratkaisu uhka vai mahdollisuus? Petteri Sihvonen jyrähtää HIFK-pomon asemasta

SM-liigan syyskauden kunkku on ollut Lukko, joka on takonut vakuuttavaa jälkeä. Sen takana isoimmasta yllätyksestä on vastannut Lahden Pelicans.

Sen sijaan jättien, Tapparan, Ilveksen ja HIFK:n yllä kuohuu.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja jääkiekkoasiantuntija Ilari Savonen perkaavat kuumia puheenaiheita väittämien kautta.

1. HIFK on nyt kääntänyt kelkkaansa. Se ei kuitenkaan peittele hälyttävää tilannetta.

Sihvonen: On yksi asia, miten HIFK setvii käsillä olevan kauden. Jos kelkka kääntyy oikein kunnolla, HIFK tappelee pronssista. Se olisi Prrhoksen voitto, joka liudentaisi itsekriittisyyden seuran sisältä. Luultavasti HIFK kamppailee vain ja ainoastaan pääsystä pudotuspeleihin. Toinen asia on se, että HIFK:n on hankkiuduttava eroon urheilujohtajastaan Tobias Salmelaisesta. Vieläpä pikimmiten. HIFK:n avainpaikoilla, eli urheilujohtajana ja päävalmentajana pitää olla eturivin suomalaisia ammattilaisia. Salmelaisen työharjoittelu on mennyt pieleen. HIFK:n ei pitäisi olla mikään työelämään tutustumisen kehto.

Savonen: En jaksa uskoa, että ainakaan Ville Peltosen asema huojuisi. Pelissä on tarpeeksi aihioita ja nykyongelmat eivät johdu pelkästään hänestä. Isoin huomioarvo koko HIFK:n sopassa on se, että miksi reagoinnit jäivät niin vähiin alkukauden aikana? Huhupuheet nihkeästä taloustilanteesta saavat entistä enemmän pontta allensa. Pitkässä juoksussa kiinnittäisin katseeni kahteen asiaan: mitä johtopäätöksiä nykyisestä, haastavasta tilanteesta tehdään ja mikä on se paletti, millä HIFK taivaltaa jatkossa? Seura on kriittisessä pisteessä, koska se meinaa ja on jo käytännössä tipahtanut kärkitaiston ulkopuolelle. En usko, että seuran sisällä tehdään tarpeeksi kriittistä itsetutkiskelua. Onko yksi pronssi viimeiseen viiteen vuoteen oikeasti mitenkään riittävä saavutus?

2. Rikard Grönborg on lehtitietojen mukaan Tapparan ensi kauden päävalmentaja. Nyt puhutaan todellisesta uhka vai mahdollisuus -kysymyksestä.

Sihvonen: Näen, että tuo on iso uhka, jos Grönborg todella tulee Tapparaan. Fakta on se, että Grönborg ei aikanaan pärjännyt Meidän peliä vastaan. Nyt Grönborg tulee, jos tulee, totaaliseen Meidän pelin ympäristöön valmentamaan. Se on iso riski Tapparan kannalta. Analyytikkona tämä on toki minulle oikea makupala, jos Grönborg saa käsiinsä suomalaisen jääkiekkoilun kärkiseuran. Jos Grönborg ottaa Tapparan haltuunsa, poikkeuksellisen iso kysymys on se, millaisen valmennustiimin hän saa ympärilleen. Sanoisin, että Tapparan on otettava yhteyttä ainakin Marko Ojaseen.

Savonen: Näen tässä skenaariossa ison mahdollisuuden. Perustelu: mikä olisi sen raikkaampaa kuin se, että SM-liigan valtaseura hakee jotain muuta ja rikkoo kaavaa? Se on täysin toinen asia, että millaisen tuloksen tämä lähestymistapa tuottaa ääripuolustavassa Liigassa. Jotta Leijonat ja suomalainen jääkiekko menestyy jatkossakin, sen identiteetin pitää vastata nykyajan kehitykseen. En usko, että tämä nykyinen shakkimalli pysyy voimissaan määräänsä pidempää aikaa, vaan esimerkiksi Grönborgin palkkauksen kautta seurat uskaltavat hakea jotain muuta linjaa. On mahtavaa, että Tappara ottaa riskin ja palkkaa kuumakallen riveihinsä. En malta odottaa sitä, kun Grönborgin Tappara on hävinnyt kolme ensimmäistä runkosarjaotteluaan 1–4-träpissä seisovia vastustajia vastaan. Detta kan inte vara sant! Skamlig! Jotta muutoksia voi tapahtua, joskus pitää katsoa boksin ulkopuolelle.

3. Ilveksen ongelmat selittyvät sillä, että Antti Pennanen hakee nyt rohkeita muutoksia tupsukorvien pelitapaan.

Sihvonen: Pennanen on lähtenyt köykäisin eväin aivan väärällä hetkellä viljelemään muutosvalmennusta Ilveksessä. Kuin salama kirkkaalta taivaalta Ilves pelasi välissä viisi peliä pystysuunnan jääkiekko SM-liigassa! Jukureita vastaan sentään oli jo siteeksi kourallinen kontrollilähtöjä palautettu pelitapaan. Aivan kuin Pennanen ei olisi ollenkaan mennyt valmentamaan sarjakärkeä. Aivan kuin Pennanen olisi mennyt koutsaamaan kriisiseuraa. Sehän on niin pieleen mennyt tulkinta tilanteesta kuin olla ja voi. Voi veljet, kun miettii Pennasen puheita turvallisesta tilasta ja muusta. Se on paitsi jääkiekkosivistyksen puutetta myös sivistyksen puutetta. Terapeuttiselle höpinälle on aivan muut paikkansa.

Savonen: Pennasen Ilveksessä on näkynyt sekä hyvää että suorastaan pelottavia merkkejä siitä, miten umpisolmu uhkaa kietoa koko joukkueen otteisiinsa. Pennanen on pyrkinyt tuomaan HPK:n mestaruusjoukkueen pelitavasta tuttuja elementtejä Ilveksen peliin. Ilves pyrkii muodostamaan niin sanottuja kolmioita keskialueelle, minkä jälkeen se hyökkää äärimmäisen suoraviivaisesti kohti maalia. Tulosta on tullut erityisesti niillä hetkillä, kun vastustajien puolustusvalmius on pettänyt pahemman kerran (HIFK, Jukurit). Pennasen kohdalla täytyy muistaa konteksti. Hän ehti hioa kolmen kauden ajan HPK:n pelitapaa kuntoon ennen kuin se tuotti tulosta. Eikä HPK:n mestaruuskevätkään ollut mitään läpihuutomarssia. Tämä samainen työ pitäisi nyt tehdä muutaman kuukauden aikana, minkä lisäksi Ilveksen tuloskunnon pitäisi olla kohdillaan. Ei ole mikään helppo tehtävä ei.

4. Lukko ylisuorittaa.

Sihvonen: Ehkä, ehkä ei. Fakta on se, että Marko Virtanen on löytänyt jonkinlaisen keskitien oman ja Pekka Virran peliajattelun leikkauspisteestä. Tarkoitan tällä sitä, että tietyt kolmelta kaistalta hyökkäämisen hetket ovat selkeyttäneet pelaamisen runkoa eli sitä, miten kiekkoa saadaan siirrytyksi puolustusalueelta hyökkäysalueelle yli keskialueen. Keskialueella tapahtuu hyviä asioita tällä hetkellä. Hyökkäys- ja puolustusalueen välillä pitää modernissa lätkässä olla hyvä silta mennä yli. Se, mikä ehkä on Lukossa ylisuorittamista, liittyy maalivahtipeliin. Artjom Zagidulinin otteet maalin suulla mahdollistavat sen, että Lukko voittaa jopa heikkoina iltoina. Teen yhden asian selväksi: kevättä kohti Lukon on vähennettävä yletöntä prässipelaamistaan. Näin valtavalla prässäämisellä ei keväällä pärjää, sillä ei ole käyttöä pudotuspeleissä.

Savonen: On tietenkin äärimmäisen positiivinen juttu, että tietyt yksilöt ylisuorittavat kuin alisuorittavat. Zagidulin on hyvä esimerkki, samoin Anrei Hakulinen. Se on täysin totta, että Lukon pelissä moni asia on kunnossa. Nykyinen tuloskunto selittyy rautaisella tehokkuudella ja sillä, että Lukko antaa tukea venäläismaalivahdilleen. Paketti on puolustuspelin osalta kunnossa. Ehkä väite ylisuorittamisesta pitää siltä osin paikkansa, että en näe Lukkoa edelleenkään suurimpana mestarisuosikkina tai koe, että heiltä voitaisiin nähdä hirmuinen kevätmarssi. Olisi kuitenkin äärimmäisen hienoa, mikäli päävalmentaja Virtasen projekti olisi kehittynyt niin, että esimerkiksi Tappara joutuisi sitä vastaan koville paras seitsemästä sarjassa.

5. JYP on todella paha pala purtavaksi kevään peleissä.

Sihvonen: Ei ole. Jukka Rautakorpi opiskelee tällä hetkellä SM-liigaa, että miten siinä voi pärjätä hänen tulkinnallaan Meidän pelistä, ja että mikä se hänen tulkintansa siitä ylipäänsä on. Rautakorpi menetti otettaan Meidän pelistä ollessaan Tapparan päävalmentajana kokeiluluonteisin valmennusottein. Rautakorpi on nyt takamatkalla verrattuna johtaviin päävalmentajiin. JYP saattaa olla paha pala purtavaksi kevään peleissä joo, mutta se tarkoittaa vasta kevättä 2024.