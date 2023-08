Kipeä asia yksityiselämässä painoi SM-liigan huippuvahvistusta – palaa nyt mestariluotsin syömähampaaksi: "Pitkästä aikaa kiva tulla hallille"

Ilveksessä Palve palaa yhteen päävalmentaja Antti Pennasen kanssa. Pennanen valmensi Palvetta jo Mestiksessä, kun hyökkääjä takoi kovaa tulosta Jukureissa vuosina 2014-2016. Jukureista Palve seurasi Pennasta HPK:n SM-liiga-joukkueeseen.

– Ei "Pendo" (Pennanen) minua mitenkään värvännyt tänne (Ilvekseen), mutta oli se tavallaan iso palanen, kun tiesin, että hän on täällä ja he halusivat minut kovasti, Palve sanoo.

– Ainakin lähtökohtaisesti tietää, mitä saa ja mitkä ovat odotukset.

Palve sanoo olevansa kiitollinen Pennaselle, joka aikanaan "aika kovallakin kädellä kouli" Mestis-pelaajasta SM-liiga-pelaajan.

– Kasvoin henkisesti ihmisenä ja huippu-urheilijana.

Samalla aika oli Palveen mukaan raskasta.

– Kun oli ihan viimeinen tsäänssi päästä Mestiksestä Liigaan – olin jo niin vanha – huomasi, että takoo sitä rautaa ihan jatkuvasti. Ei malttanut huilata, ajatteli vain jääkiekkoa, jääkiekkoa, jääkiekkoa. Olin henkisesti aika puhki, kun oli tehty niin paljon hommia sen eteen jäällä ja sen ulkopuolella.

Lopulta työ palkittiin. Kahden HPK-kauden jälkeen Palve jatkoi matkaa TPS:ään, jossa tehtaili 53 runkosarjan ottelussa huipputehot 16+35.

– Pitkään tehtiin "Pendon" kanssa hommia muutama vuosi sitten. Nyt ollaan neljän vuoden aikana varmaan kasvettu molemmat. Hän on varmasti kehittynyt valmentajana ja minä olen kehittynyt ihmisenä ja pelaajana. Kiva tulla pikku tauon jälkeen taas töihin kimpassa.

"Käänteentekevä jakso oman elämän kannalta"

Palve jätti SM-liigan taakseen keväällä 2019. Takana oli huippukausi TPS:ssä ja edessä NHL-unelman jahtaaminen Pittsburgh Penguinsin organisaatiossa. Suurista odotuksista huolimatta paikka NHL:ssä jäi valtaamatta.

Aika Pohjois-Amerikassa oli jääkiekkoilullisesti iso pettymys.

– Itse olen offensiivinen pelaaja, ja varmaan paljon kaikki odotti tehopisteitä. Tuntui, ettei niitä tullut vahingossakaan. Tuli yli kymmenen pelin jaksoja, ettei tullut pisteitä. Sitä myötä se roolikin jäi aika pieneksi siellä.

Lopulta Palve pelasi 37 ottelua Penguinsin farmiseurassa Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa. Tehopisteitä kertyi vaatimattomasti 1+7. Kesken kauden Palve siirtyi Dallas Starsin organisaatioon, mutta pelit jatkuivat AHL:ssä. Texas Starsissa pelatut 23 ottelua kerryttivät pistetilä tehoin 2+3.

Vaikka paikka NHL:ssä jäi haaveeksi, sanoo Palve kokemuksen olleen hieno. Vaihtoehtona olisi ollut lähtö KHL:ään suurempien tienestien perässä, mutta Palve ei kadu valintaansa.

– Ei hirveästi joutunut edes miettiämään, että lähteekö KHL:ään rahan perässä vai meneekö tuonne unelman perässä, kun tuli yhtäkkiä mahdollisuus. En ole katunut koskaan missään vaiheessa. Olisi varmasti jälkeenpäin harmittanut, ihan sama miten olisi mennyt, jos ei olisi lähtenyt katsomaan sitä korttia, Palve sanoo.

– Se oli tosi käänteentekevä jakso oman elämäni kannalta. Tapasin vaimoni siellä ja siellä aukesi ihan uusi elämä.

"En tykkää odotella syksylle"

Palve palasi Pohjois-Amerikan-kauden jälkeen Eurooppaan ja Ruotsiin. Pelit Linköpingissä eivät kuitenkaan sujuneet toivotusti. Uusi pelipaikka löytyi kesken kauden lainasopimuksella Brynäsistä.

Seuraava kausi kaksivuotisen sopimuksen Brynäsin kanssa tehneellä Palvella sujui jo paremmin, mutta viime kausi oli vaikeaa tarpomista niin hyökkääjällä kuin koko joukkueellakin.

Brynäsin kausi päättyi putoamiseen SHL:stä 63 yhtäjaksoisen pääsarjajakson jälkeen. Samalla purkautui Palveen sopimus.

– Jouduin hirveästi taistelemaan, että sain edes pelata sentterinä, kun yhtäkkiä olinkin laiturina. Vähän rupesi kypsymään ajatus, että ihan sama, miten käy, en tiedä haluanko jatkaa enää toista kautta.

Palve sanoo antaneensa joukkueensa kanssa kaikkensa seuran pitämiseksi SHL:ssä. Kun putoaminen varmistui, Palve joutui uuteen tilanteeseen.

– Olen aina hyvissä ajoin tiennyt, mihin menen seuraavalla kaudella. Sitten olinkin yhtäkkiä tyhjän päällä, ja ruvettiin siinä vaiheessa miettimään ensi kauden kuvioita.

Kun Ilves osoitti kiinnostusta, heräsi Palveessa ajatus Suomeen palaamisesta.

– En tykkää odotella syksylle, mitä tulee, vaan tykkään olla osa jotain alusta lähtien, Palve sanoo.

– Aika nopeasti tuli into ja innokkuus, että olisi ihan täydellinen paikka itselle tulla.

"Tosi toiveikas olo kaikin puolin"

Neljän vuoden tauon jälkeen SM-liiga-kaukaloihin palaa 31-vuotias Oula Palve, jos ei muuta, ainakin kokeneempana.

– Ei tässä varmaan mitään taikatemppuja ole opittu. Olin jo vähän, ei nyt voi sanoa vanha, mutta oli vähän enemmän ikää, kun lähdin tuolle reissulle.

– Varmasti on kokemusta tullut ja paineensietokykyä, ja tietysti itselle se isoin asia on, että jääkiekon ulkopuolella on aika paljon tullut sisältöä elämään. Kun pelasin Suomessa, jääkiekko oli melkein se yksi ja ainoa asia elämässä.

Palve sanoo suntautuvansa uransa jatkoon hyvin kunnianhimoisesti. Kesän kovaa treenannut Palve on huippukunnossa ja haluaa vielä "pelata hienoissa paikoissa ja hyvällä tasolla" urallaan.

Raskaan viime kauden jälkeen Palve sanoo Suomeen paluun tuntuvan hyvältä.

– Jääkiekon ulkopuolellakin on paljon asioita. On perhettä ja ystäviä ja tukiverkostoa täällä. On ihan mageeta, varsinkin Ilveksen paidassa ja täällä uudella areenalla, kun pääsee pelaan. Olen huomannut, että pitkästä aikaa jopa vähän odottanut, että pääsee pelaamaan.

Oma vaikutuksensa peli-iloon on Palven mukaan sillä, että jääkiekon ulkopuolisessa elämässä asiat ovat loksahtamassa kohdilleen.

Palven puoliso Hayley Ferguson on kertonut sosiaalisessa mediassa avoimesti parin lapsettomuudesta.

– Silläkin tavalla oli raskas viime vuosi. Ei pelkästään jääkiekon osalta, oli kaikkea muutakin tuon asian osalta, Palve sanoo.

Nyt uutta toivoa on tullut koeputkihedelmöityksestä.

– Nyt tuntuu, että senkin osalta puhaltaa uudet tuulet, niin on tosi toiveikas olo kaikin puolin. Vähän on elämässä tuuli kääntynyt. Pitkästä aikaa on kiva olla hallillakin, Palve sanoo.