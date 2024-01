Petteri Sihvoselta raju väite koko JYPin sotkusta – Olli Jokinen jakaa mielipiteitä

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen perkaavat SM-liigaan liittyviä puheenaiheita väittämien kautta. Esillä on niin JYP, Antti Pennasen Ilves, Kärpät, HIFK kuin Olli Jokisen Jukurit.

1. JYP on pakotettu uuteen reagointiin. Koko kausi uhkaa mennä totaalisesti pilalle.

Sihvonen: Puheenjohtaja ja pääomistaja Jukka Seppänen on tehnyt sekä itsestään että JYPistä vitsin. JYP on varoittava esimerkki siitä, mitä seurajohtaminen Suomessa voi huonoimmillaan olla. Jos ”uudella reagoinnilla” tarkoitetaan potkuja Jukka Rautakorven korvaajalle Mikko Heiskaselle – olisin siinä hyvin varovainen. Nyt pitää välttää skenaariota, missä koko JYP-sotkun taustaideologi, nykyinen apuvalmentaja Tommi Hämäläinen ylennettäisiin päävalmentajaksi. Hämäläinen on se, joka pani Seppäsen ja koko seuran sekaisin. Veikkaan, että mitään uutta reagointia ei enää tule. Perustan arveluni sille, että Seppäsessä on jotain samaa kuin SM-liigan puheenjohtajassa Heikki Hiltusessa. Eli mitä hullummaksi asiat käyvät, sitä enemmän jääräpäinen uppiniskaisuus lisääntyy ja ottaa vallan.

Savonen: Eihän tästä irvokkaasta näytelmästä puuttuisi enää kuin se, että JYP tekee ”ilvekset” (1995) ja kapteeniosastolta kilautetaan Rautakorvelle ja Ville Niemiselle. ”Tulkaa ny takaisin, tää meni aivan päin persettä.” Onhan se hurjaa, että nyt ollaan lähellä sitä pistettä, missä JYP teki SM-liigan kaikkien aikojen surkeimman valmentajavaihdoksen. Ensin ollaan pistekeskiarvossa kuudentena ja yhtäkkiä koko kausi meinaa olla paketissa. Tai no jos suoria ollaan, niin se on jo. Että tarvitseeko niitä muutoksia enää tehdä. Mutta, mutta! ”Kaikilla on hauskaa” -teema jatkuu keskiviikkona Tampereella. Kymmenettä kohti, hei.

2. Antti Pennasen Ilves näyttäytyy nyt erikoisessa valossa. Sen surkea kotisaldo saa hälytyskellot soimaan.

Sihvonen: Juuri nyt liikutaan Antti Pennasen ja koko Ilveksen osalta todella kriittisillä vesillä. Pennanen – eräänlaisena itseoppineena psykologina – on kehittänyt vaarallisen teorian. Hän puhuu jo julkisuudessa siitä, miten Ilves on jonkunlainen variaatio Toronto Maple Leafsista. Pennanen ikään kuin ulkoistaa itsensä vastuun ulkopuolelle. Ihan kuin hän olisi autuaasti unohtanut sen, että hän itse lykkäsi seuran viime keväänä luiskaan peluuttamalla pystysuunnan pelitapaa joukkueelle. Se vaikuttaa edelleen myös tämän kauden Ilves-ryhmään, jolle Pennanen kirjoitti hyvin erikoisella tavalla aivan erilaisen pelikirjan. On palturia kehittää pseudopsykologinen tarina siitä, että nykyjoukkueen suuri ongelma olisi Ilveksen historia, missä menestys on kiertänyt organisaatiota. Ilveksen hallituksen, toimitusjohtajan ja urheilujohtajan on oltava nyt tarkkana Pennasen kanssa. Pennanen valmistelee itselleen ja joukkueelleen jo etukäteen tarinaa siitä, miten Ilves on tuomittu häviämään tämä kausi. Vähemmästäkin on annettu SM-liigassa potkuja päävalmentajalle.

Savonen: Onhan tuo Ilveksen kotisaldo todella hämmentävä (22 ottelua, 8 voittoa, 32 pistettä). Vieraissa kulkee (20 ottelua, 14 voittoa, 46 pistettä), mutta kotona tökkii. Näkyykö tässä se, että Ilves ei pysty käsittelemään paineita oikealla tavalla? Tuo on enemmän kuin huolestuttava merkki kevättä ajatellen. Se on selvää, että Ilvekseltä odotetaan menestystä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että Ilves ei ole valmis menestymään. Täytyy myöntää, että hieman huvitti, kun Pennanen tempaisi Maple Leafs -kortin esiin. Ehkä hän on sekä oikeassa että väärässä. Paineet vaikuttavat, mutta se on Pennasen tehtävä huolehtia siitä, etteivät ne heijastu tuloksiin. Tässä hän ei ole onnistunut optimaalisella tavalla.

3. Kärpät on löytänyt Ville Mäntymaan johdolla kaivattua raikkautta. Nyt on syytä todeta, että näillä mennään ja katsotaan valmentajakuvioita vasta kauden jälkeen.

Sihvonen: Siltä näyttää, että Mäntymaalla mennään. Kärppien pelaajat ovat vapautuneet herran pelosta eli Lauri Marjamäen "vaatimustasosta". Mäntymaa on aloittanut paremmin kuin oletin. Hänessä on ainesta. Tosin, kauden loppu osoittaa sen, että onko hänessä ainesta siihen, että hän voisi toimia myös tulevilla kausilla Kärppien päävalmentajana. Asetelma on kimurantti. Mäntymaa joutui hyppäämään päävalmentajaksi kesken kauden. Joukkue ja pelaajat kantavat sesongin alun traumojaan mukanaan, mikä pitää joukkuetta pinteessä. Sivuseikoista tulee pääseikkoja. Se saattaa määrittää liikaa jo yksittäisiä pelejä, eli sitä, että tekeekö Kärpät vai vastustaja ottelun ensimmäisen maalin. Oli surkeaa katseltavaa Kärppien osalta, kun Jukurit isännöi Raksilassa kaukaloa tehtyään avausmaalin.

Savonen: Isossa kuvassa vaikuttaa siltä, että pelaajat ovat vapautuneempia ja Kärpät on saanut tekemiseensä kaivattua rohkeutta. Silti Kärpät on kuin huojuva paatti, joka uhkaa upota sekunneissa sen jälkeen, kun merirosvojen tykinkuula napsahtaa purjeveneen kyljestä sisään. Ei sovi unohtaa sitä, että Kärpissä on armottomia aukkoja. Eihän se hyvää kerro, jos joukkueella ei ole edes siirtorajan alla pelillistä ykkössentteriä tai johtavaa kiekollista puolustajaa, joka näyttäisi suuntaa. Nämä rajut aukot – heikon leveyden lisäksi – nostavat jo nyt päätään. Keväästä puhumattakaan.

4. Helsingin IFK:n peli ei edelleenkään täysin vakuuta. Se on huolestuttava merkki kevättä ajatellen.

Sihvonen: Minun tulkintani on raju: Ville Peltonen ei ole päävalmentajana sellaista tyyppiä, joka illalla, juuri ennen nukahtamistaan ajattelisi HIFK:n pelitapaa, ja aamulla herättyään ajattelisi ensimmäisenä juuri samaa aihetta. Tarkoitan kärjistykselläni sitä, että HIFK:n peli ailahtelee. Siinä on liikaa laskuja ja nousuja, koska HIFK:ssa peli ei ole keskiössä. Allekirjoitan väitteen siitä, että IFK ei vakuuta vieläkään ja se on kehno signaali kevättä silmällä pitäen.

Savonen: HIFK:n päävalmentaja Peltonen esikuntineen on pystynyt tiivistämään punapetojen pakettia niin, että HIFK puolustaa pääsääntöisesti hyvin jämäkästi. Tästä esimerkkinä käy muun muassa viime viikon ”tour de Pönde”, missä HIFK piti maalinsa lähes kolmen ottelun ajan puhtaana. Ehkä Peltonen luottaa vanhaan sanontaan, eli siihen, että hyökkäämällä voitetaan runkosarjapelejä, mutta puolustamalla voitetaan mestaruuksia. Se on HIFK:n kannalta positiivista, että jämäkän puolustamisen lisäksi kärki on herännyt kevääseen. Jori Lehterä ja Julius Nättinen takovat tulosta ja jos vielä Kristian Vesalainen tuosta herää, HIFK:lla on pullat ihan kivasti uunissa. Näen myös isona juttuna sen, että HIFK saa nyt Leo Komarovin käyttöönsä. Vaikka IFK:n peli ei ole täysin uomissa, Komarovin ja Lehterän kaltaiset pelaajat pystyvät omalla panoksellaan muuntelemaan totuutta. He ovat poikkeusyksilöitä – kukin omalla tyylillään. Ennen kaikkea he ovat kevättä silmällä pitäen valtavia suunnannäyttäjiä. Niitä HIFK on kuitenkin kaivannut.

5. Olli Jokinen on tällä hetkellä ylivertainen ehdokas SM-liigan vuoden valmentajaksi.

Sihvonen: Teen perättäisin sanoin selväksi: ei ole! Vuoden valmentajan palkinnosta ei saa tulla mitään runkosarjavalmentajan palkintoa. Sama jos 10 000 metrin juoksukilpailussa kultamitali lätkäistäisiin sille, joka johtaa 8 000 metrin kohdalla. Ei, ei! Ollakseen edes ehdolla vuoden valmentajaksi – Olli Jokisen pitää voittaa vähintään yksi, mieluiten kaksi pudotuspelisarjaa kevään aikana. Jokinen pelitapoineen on varastanut itselleen, sinänsä ihan briljantisti, tulosta pelaamalla runkosarjassa sellaista peliä, mikä ei toimi pudotuspeleissä.