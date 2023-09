SM-liigan huutelukohussa rajuja epäonnistumisia, Lauri Marjamäen tulevaisuus tapetilla – Petteri Sihvoselta kova paljastus Kiekko-Espoosta

Tällä kertaa perkauksessa ovat tuore huutelukohu, Kärppien kompurointi, HIFK:n ja Tapparan otteet, JYPin ja Jukka Rautakorven prosessin kehittyminen sekä Kiekko-Espoon ja Jokereiden liiganäkymät.

1. Lukon Tarmo Reunasen huuteluselkkaus nousi isosti otsikoihin. Tässä tapauksessa nähtiin useita rajuja epäonnistumisia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen: Harmittaa koko lajin puolesta. Tapaus on monella tapaa kamala. Tässä syntyy vaikutelma yksinkertaisten miesten yksinkertaisesta pelistä. Ensinnäkin aikuinen mies Reunanen typerehtii kuin mikäkin tomppeli. Puheet ovat kuin kiroilevalla merirosvolla. Kuuluttaja kuuluttaa väärin, Lukon tiedottaja vetää vihkoon ja yhtäkkiä SM-liigan kurinpito on puun ja kuoren välissä. Iltapäivälehti kertoo, mitä Reunanen on sanonut ja Reunanen pahoittelee. Lukon tiedottaja pyytää anteeksi. Kauttaaltaan: valoja päälle suomalainen jääkiekkoilu vuonna 2023.

Savonen: Noh, nyt pallopelien vanholliset ja nykypäivästä täysin irralliset alakulttuurit päätyvät entistä tiukemman syynin alle. Hyvä. Pitää muistaa, että niin Reunanen kuin kaikki muutkin liigapelaajat tietävät tasan tarkkaan sen, että millaisen maailman keskellä nykyään eletään. Ei kiekkokaukalo ole mikään suojakehto, jossa voi laukoa ihan mitä sylki suuhun tuo. Samalla vinkki Lukon suuntaan: ensin syväpuhallus, tarkka selvitys ja tuodaan vasta sitten seurakohtaiset lausunnot julkisuuteen. Itse tämän kohdan väittämä pitää paikkansa: tässä tapauksessa epäonnistujia olivat Reunanen (hölmöilijä), Lukko (tiedotus), ottelun tuomaristo feat. kuuluttaja (rasistiväite), Liiga (ei minkäänlaista anteeksipyyntöä rasistiväitteelle) ja pelaajayhdistys (miten tuo omien puolustaminen, mihin jäi?).

Juttu jatkuu kuvan alla.

2. Kärppien kompurointi sen kuin jatkuu. Lauri Marjamäki joutuu vielä maksumieheksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen: Arvelen, että Marjamäki välttää pahimman eli potkut. Kuka sieltä Kärpistä ne potkut hänelle antaisi? Hyvä kaveri Lasse Kukkonenko? Ei, ei. Uusi harjoittelijaurheilujohtaja Mikko Myllykoskiko? Ei sentään. Eikä hallitus kai Kukkosen yli kävelle. Ennemminkin näen niin, että Marjamäki voisi parilla siirrolla korjata Kärppien pelitavan, jos luonne antaa periksi myöntää sen, että uudistettu pelitapa ei tietyiltä osin toimi. Isoin ongelma on siinä, että siirtymäsilta puolustusalueelta hyökkäysalueelle on poikki. Peli tyrehtyy jatkuvasti laitojen viereen, koska laituri ovat sekä omalla alueella että keskialueella kaksi, kolme metriä liian ylhäällä. Ei Marjamäen tarvitse katsoa kuin mallia Antti Pennasen Ilvekseltä, Tommi Miettisen TPS:ltä ja Tommi Niemelän Pelicansilta. Marjamäki lähti julkisen paineen takia muuttamaan pelitapaansa muuttamisen vuoksi. Tässä sitä sitten ollaan. Se jokin ”tolppa-trap” ei ole muuta kuin seuran toimiston, hallituksen ja yleisön kosiskelua, että ollaan muka hemmetin "aktiivisia"(sic!).

Savonen: Lauri Marjamäki jatkaa, Kärpät saa jo tällä viikolla tuloksesta kiinni ja parantaa niin, että siitä tulee kelvollinen keskikastin joukkue. Puolivälierissä pihalle, mutta kunhan liikevaihto on 30 miljoonaa ja tulos jää lantin jos kaksi plussalle, niin sehän riittää seuran hallitukselle. Oulun Kärpät kiteytettynä vuonna 2023. Tamin sanoin: my god!

3. HIFK takoo kelpo tulosta, mutta sillä on kokonaiskuvassa paljon, paljon parannettavaa.

Sihvonen: Jos peruspelitapa on tuo, mikä se HIFK:lla on, viisikon pitää olla äärimmäisen tiivis, jotta voi pelata rentoa ja turvallista syöttöketjuihin perustuvaa ja jatkuvuuksia sisältävää lyhytsyöttöpeliä, jossa pelaajien sijoittuminen synnyttää korkean tason puolustuspelivalmiutta. Ville Peltonen valmentaa koko ajan vain hieman sinne päin. Hän ei ole aivan ytimessä. Ihmettelen sitä, miksei apuvalmentaja Marko Ojanen puhu Peltoselle siitä, että HIFK:n pelaajien pitäisi pelata koko ajan metrin tai kaksi toisiaan lähempänä. Ja, hei, Jori Lehterälle pitää saa ketjuun joku Tapparan Kristian Tanuksen tyylinen pelaaja, jonka takaraivossa takoo koko ajan ajatus siitä, että maestro Lehterälle pitää saada kiekkoa lapaan. Nykyiset ketjukaverit Iiro Pakarinen ja Julius Nättinen paahtavat jäällä kuin viimeistä päivää tajuamatta, mikä juju on pelata Lehterän kanssa.

Savonen: HIFK:n peli ikään kuin ”pätkii” jatkuvalla syötöllä. Mutta hei, nyt pitää kehaista seuran urheilutoimenjohtajaa Tobias Salmelaista. Kiitos hänen laatuhankintojensa – HIFK:n pelilliset ongelmat eivät ole heijastuneet niin pahasti tulostaululle. Petteri Lindbohm on jo yksinään tukkinut vuotavaa laivaa. On jännä seurata seuraavien kahden tai kolmen kuukauden aikana, että miten HIFK:n pelillinen prosessi edistyy. Jos ydintekemisessä on yhä joulukuussa nykyisen kaltaisia reikiä ja aukkoja, puhutaan aidosti huolestuttavista ongelmista kevään päätähtäintä ajatellen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

4. Jukka Rautakorven asema päätyy vielä kyseenalaistuksen kohteeksi, koska JYPin prosessi ei ole siellä, missä sen pitäisi olla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sihvonen: Rautakorpi taiteilee koko ajan trapetsilla sen parissa, että putoaako hän vai pysyykö hän narun päällä. Enkä nyt suoranaisesti viittaa potkuihin, vaan siihen, että saako hän pelaajat pelaamaan rennosti ja vahvalla itseluottamuksella vai aiheuttaako hän vain ankeaa ilmapiiriä joukkueen pukukopin syövereihin. Se, eli ilmapiiri elää liikaa voitoista tai tappioista sen sijaan, että se ilmenisi itse suorittamisesta eli pelistä. Jos Rautakorpi yrittää vielä hiemankin lisätä JYPin pelaamiseen ”aktiivisuutta”, korttitalo romahtaa ja Jukka Seppäsellä (JYPin hallituksen puheenjohtaja) palaa käämi.

Savonen: Miten JYPin pelaaminen on edistynyt sinä aikana, kun Rautakorpi ja Ville Nieminen ovat ohjanneet Valtraa-koneistoa? Nyt kun JYPin peliä katsoo – se on edelleen samanlaista juoksemista, mitä se oli jo viime kaudellakin. JYPin iso ongelma liittyy auttamatta heikkoon sentteriosastoon, joka vuotaa erityisesti kärjen osalta. Mutta mistäpä löydät yhden laadukkaan kärkisentterin tässä vaiheessa syksyä? Seuran fanit kyselevät Petri Kontiolan perään, mutta ratkaisu saattaisi laskea vain liian suuren painolastin hänen hartioidensa päälle.

5. Tappara takoo tulosta, mutta avoimien ovien markkinat kostautuvat vielä pitkässä juoksussa.

Sihvonen: Tappara rallattelee nyt muutamankin syyn takia tuloksekkaasti eteenpäin. Ensinnäkin pari tuurilla tullutta voittoa antoivat perusteettomasti itseluottamusta, joka on jalostunut ”ihan hyväksi pelaamiseksi” Rikard Grönborgin sapluunassa. Toisekseen vastustajat eivät ole omassa kiireessään ehtineet skoutata tai osanneet skoutata kunnolla sitä, miten Grönborgin lätkää vastaan pitäisi pelata. Kerron sen ja tämä sama pätee tämän hetken Jukureihin. Vastustajan pitää pudottaa kaksi tai kolme metriä alemmaksi oman siniviivan tuntumaan puolustamaan Tapparan (ja Jukureiden) pitkiä ja puolipitkiä hyökkäyksiä. Odotan vesikielellä sitä, että kuka koutsi tämän ensimmäisenä tekee. Tapparan pelitapa ei ole sinänsä sellainen, että sillä voisi uskottavasti kilvoitella keväällä mestaruudesta. Tapparasta on tulossa runkosarjan väriläiskä, joka pelaa suurinumeroisia otteluita ikään kuin SM-liigan toimiston toiveesta – ilman, että toiveilla on mitään tekemistä itse pelin kanssa. Grönborg ei ole häävi taktikko jääkiekkovalmentajan roolissa.

Savonen: Nyky-Tappara on kaksiteräinen miekka. Aggressiivinen ja hyökkäysaltis mentaliteetti luo pelirohkeutta, mikä on herättänyt muun muassa Anton Levtchin kaltaisen taitoniekkailijan eloon. Samaan aikaan Tapparan kokonaispaketissa on rajuja aukkoja. Christian Heljankoa mitataan nyt pahemmin kuin koskaan aiemmin Tapparassa. Luke Witkowski tuo kirvesrintojen peräpäähän kaivattua lisäkovuutta, mutta hänkään ei poista kaikkia ilmoilla olevia ongelmakohtia tai uhkakuvia. Tapparan kohdalla avainkysymys on se, että voiko seura aidosti pärjätä epä-tapparamaisella pelityylillä, missä viisikon tiiveys ja puolustuspään terävät iskut loistavat täysin poissaolollaan. Jos joku kaipasi muutosta, niin sitä on nyt tullut!

Juttu jatkuu kuvan alla.

6. Kiekko-Espoon ja Jokereiden peli veti Espooseen lähes 7000 katsojaa paikalle. SM-liigan on vaikea pitää näiltä joukkueilta ovia kiinni, varsinkaan Jokereilta.

Sihvonen: Minun papereissani asia on aivan selvä. Kiekko-Espoo on otettava SM-liigaan kaudeksi 2024–2025 ja Jokerit kaudeksi 2025–2026. Tietojeni mukaan espoolaiset katsovat nousunsa ehdot niin sanotusti käräjäoikeuden kautta, jos SM-liiga ei tule pian järkiinsä. SM-liigalla ei ole tässä muuta kuin hävittävää. On upeaa ja vaikuttavaa, millaisen buumin Kiekko-Espoo ja Jokerit saavat aikaan Mestiksessä. Samalla tavalla ne sähköistävät pian muutoin hieman riutumaan päin olevan SM-liigan.