Cristiano Ronaldo iski Portugalille kaksi maalia Uzbekistan-ottelun avauspuoliskolla. Maalit olivat silminnähden vapauttavia kaiken kritiikin jälkeen. Ensimmäinen osuma oli myös historiallinen.

Ronaldo napautti lähietäisyydeltä pallon verkkoon jo ottelun kuudennella minuutilla.

Osuma oli Ronaldolle yhdeksäs MM-kisoissa. Hän osui arvokisoissa nyt lähes neljän vuoden tauon jälkeen, sillä vuoden 2024 EM-kisat tähtipelaaja huiteli ilman onnistumisia. Edellinen arvokisamaali oli Qatarin MM-kisoista marraskuulta 2022.

Ronaldo pelaa kuudennessa MM-turnauksessaan ja hän on nyt onnistunut tekemään aina vähintään yhden maalin. Portugalilainen on historian ensimmäinen pelaaja, joka onnistui tässä tempussa.

Maalijuhlista oli havaittavissa selkeästi, kuinka onnistuminen vapautti kritisoitua supertähteä. Ronaldo sai joukkuetovereiltaan vilpittömät onnittelut ja iloa sylin täydeltä maalin perään.

Supertähti tarjoili yleisölle luonnollisesti myös tavaramerkkinsä, eli niin sanotun "Siuu"-tuuletuksen.

Portugali ja Ronaldo ovat olleet armottoman kritiikin ja mediamyllyn kohteena MM-turnauksen Kongo-avauksen jälkeen. Portugali jäi tasapeliin ja Ronaldo esiintyi vaisusti.

Kun solmut lähtivät löystymään, laittoi Portugali kunnolla haisemaan. Ensin Nuno Mendes sijoitti kauniisti vapaapotkusta 2–0 ja 39. minuutilla Ronaldo pamautti toisen maalinsa Bruno Fernandesin syötöstä.

Portugali johtaa ottelua puoliajalla siis 3–0.

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